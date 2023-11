Na Vila Belmiro, São Paulo faz duelo complicado com o Red Bull Bragantino

Com a vaga na Copa Libertadores da América de 2024 garantida por ter sido campeão da Copa do Brasil, o São Paulo busca apenas se manter tranquilo em relação à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Entretanto, nesta quarta-feira, às 20h, terá um duelo bem complicado diante do Red Bull Bragantino, que briga pela liderança e, consequentemente, pelo título. A partida, válida pela 33ª rodada, será realizada na Vila Belmiro, em Santos (SP), porque o Morumbi está reservado para os shows da banda Red Hot Chili Peppers.

O São Paulo teve um pouco mais de tempo para se preparar para este confronto estadual. Seu último jogo aconteceu na quinta-feira passada, quando venceu por 1 a 0 o Cruzeiro, no Morumbi. A partida diante do Fluminense, pela última rodada, foi adiada devido à participação do adversário carioca na final da Libertadores, que sagrou-se campeão diante do Boca Juniors.

Sem poder jogar em seu estádio, o São Paulo perde um grande trunfo para o duelo, já que venceu as últimas quatro partidas. Antes do Cruzeiro, derrotou Coritiba (2 a 1), Corinthians (2 a 1) e Grêmio (3 a 0). Com a arrancada, aparece em décimo lugar com 42 pontos. Apesar da boa colocação, a diferença para o Z-4 é de apenas cinco pontos.

Para montar a escalação, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com o meia Rodrigo Nestor, que lesionou o joelho no treino de domingo e está fora do restante da temporada. Michel Araújo, que o substituiu diante do Cruzeiro, é uma opção para o setor. Além disso, Lucas está tratando uma lesão muscular na coxa e também não deve estar à disposição.

Apesar da situação confortável na temporada, Dorival não quer que o São Paulo apenas se livre do rebaixamento e, sim, que busque a melhor posição possível. "O São Paulo tem que buscar a melhor posição possível. Comprometemos nossa participação no Brasileiro por conta da Sul-Americana e Copa do Brasil, mas agora temos a obrigação de levar o São Paulo a uma posição melhor."

O Red Bull Bragantino, por outro lado, entrou em campo no final de semana e venceu o Corinthians por 1 a 0, em casa. Foi a sua segunda vitória seguida, porque antes fez 2 a 0 no Goiás. Assim, chegou aos 58 pontos, em terceiro lugar, contra 59 de Botafogo e Palmeiras. Tanto os cariocas quanto o time de Bragança Paulista têm 31 jogos, enquanto o Palmeiras tem 32.

Fora de casa, o Red Bull Bragantino tem se mostrado um adversário incômodo. Nas últimas cinco partidas, venceu três e empatou duas. No total, são 15 partidas, com seis vitórias, seis empates e apenas três derrotas.

O técnico Pedro Caixinha não tem desfalques e deve manter a mesma formação do último jogo, a menos que haja algum problema físico por conta da sequência de jogos. Apesar disso, o zagueiro Luan Patrick, opção no banco, sofreu uma lesão na coxa no treino de segunda-feira e deixa de ser opção. Apesar de estar na briga pelo título, Caixinha manteve o discurso e pediu para o time focar apenas neste jogo. "O nosso título é o próximo jogo. Nosso trabalho é sempre com esse foco. A forma como trabalhamos essa pressão (pelo título) é nunca falarmos em termos de conquista. É focar no nosso comportamento, nossa forma de jogar a cada partida. O jogo contra o Botafogo é só no fim de semana. Antes, temos o São Paulo e o nosso foco está exclusivamente nele."