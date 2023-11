Athletico-PR recebe o Fortaleza para diminuir distância para o G-6

Eliminado nas oitavas de finais da Copa Libertadores deste ano, o Athletico-PR ainda busca se classificar novamente para a competição continental de 2024. Fora da zona de classificação até da fase preliminar da Copa Libertadores, denominado G-6, recebe nesta quarta-feira o Fortaleza, às 20h, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda comandado pelo interino Wesley Carvalho, o Athletico-PR vem de derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, fora de casa. O resultado o manteve em sétimo lugar, com 49 pontos, quatro a menos que o Flamengo, que fecha o G-6 com 53.

Wesley Carvalho terá três desfalques na defesa. Suspensos pelo terceiro amarelo, o zagueiro Cacá e o lateral esquerdo Esquivel estão fora, enquanto Kaique Rocha está lesionado. Com isso, Matheus Felipe deve compor a defesa com Thiago Heleno. Para completar a linha de três, o treinador pode escolher entre Hugo Moura, improvisado, ou Vinicius Kauê. Na ala esquerda, Cuello, que volta de suspensão, está confirmado.

No ataque, Pablo também é desfalque, entregue ao departamento médico. Willian Bigode e Rômulo brigam pela vaga. O CEO do clube, Alexandre Mattos pediu um voto de confiança da torcida neste momento decisivo: "O Athletico mais uma vez está brigando por uma vaga na Libertadores. Vai brigar até o fim, e vai ser mais forte se o torcedor abraçar. Se o torcedor está chateado com alguma coisa, não gosta do Wesley Carvalho e não vai torcer, tem que torcer para o Athletico", ressaltou o dirigente.

Por sua vez, o Fortaleza ainda junta os cacos pela perda do título da Copa Sul-Americana. Vem de quatro derrotas seguidas, a última para o Flamengo, por 2 a 0, no Castelão. Longe de ser ameaçado pelo rebaixamento, ocupa a nona colocação com 42 pontos.

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá a volta do atacante Calebe. Ele não atuava desde a partida contra o Bahia, antes até da final da Sul-Americana. A tendência é que o meia-atacante inicie no banco de reservas. Por outro lado, o treinador perdeu o atacante Imanol Machuca, que cumprirá a suspensão automática pelo terceiro amarelo. Com isso, Guilherme retorna.

Ainda sentindo a final da Sul-Americana, Vojvoda citou o cansaço do elenco e foca na recuperação dos atletas para buscar o objetivo na temporada: "Vamos jogar a 76ª partida no ano. Estamos cansados, mas não podemos deixar de trabalhar. Vamos recuperar força e confiar nesse time, porque essa força vai voltar e vamos alcançar os objetivos que temos."