Alcaraz é confirmado em 2024 e disputará Laver Cup pela primeira vez

Um dos principais tenistas do circuito há pelo menos três anos, o espanhol Carlos Alcaraz foi confirmado nesta quarta-feira na edição de 2024 da Laver Cup. O atual número dois do mundo é o primeiro tenista garantido no torneio por equipes, que reúne o Time Mundo e o Time Europa, na próxima temporada.

Alcaraz é o atual campeão de Wimbledon e também venceu o US Open, no ano passado. Em Nova York, se tornou o mais jovem tenista da história a ocupar a liderança do ranking. Desde então, vem se alternando no topo com o veterano sérvio Novak Djokovic.

"Estou super empolgado para ter Carlos no Time Europa em Berlim", disse Bjorn Borg, capitão da equipe europeia - em 2024, o torneio será disputado na Mercedes-Benz Arena, na capital alemã, entre os dias 20 e 22 de setembro.

"Não vou deixar nenhuma pedra sobre pedra para 2024. O objetivo é vencer e ter Carlos comprometido com nossa causa é um começo empolgante para uma lista de jogadores que será excepcional", projetou Borg, em referência às derrotas do Time Europa nas duas últimas edições da competição.

"Eu agradeço pela confiança do nosso capitão em mim. E já estou ansioso para compor sua equipe tanto nos jogos de simples quanto em duplas em Berlim. Para mim, representa muito defender o Time Europa, será uma grande honra", declarou o espanhol, que ganhou muitos elogios de Borg.

"O que Carlos conquistou em tão pouca idade é inacreditável. Ele tem um talento único e deve trazer grande energia para nosso time. Estou ansioso para escrever seu nome na nossa escalação", disse o ex-tenista sueco.