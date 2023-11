Julio Baptista é demitido do Real Valladolid, de Ronaldo, após criticar o clube

Julio Baptista foi demitido nesta terça-feira do cargo de treinador do time B do Real Valladolid, clube espanhol do qual Ronaldo Nazário é acionista majoritário, após criticar publicamente a gestão e a comissão técnica do time A. O ex-meio-campista, que jogou com o Fenômeno no Real Madrid e na seleção brasileira, externou sua insatisfação com o procedimento frequente de levar jogadores da equipe B para treinar com a equipe principal, comandada pelo uruguaio Paulo Pezzolano, ex-treinador do Cruzeiro, outro clube que tem Ronaldo como dono.

A declaração de Baptista veio depois de uma derrota por 1 a 0 para o Ourense, na disputa da Segunda Federação, a quarta divisão da Espanha, resultado que deixou o Valladolid Promesas, como é chamada a equipe B, perto do rebaixamento para a quinta divisão. Ele disse que, antes da partida, não sabia qual time iria a campo, pois não tinha certeza sobre quais atletas estariam à disposição, e que teve de montar a escalação conforme ordens superiores do clube.

O ex-meia chegou ao Valladolid em 2019, poucos meses depois de seu amigo Ronaldo comprar o time. Começou treinando o juvenil B e depois o juvenil principal, antes de ser transferido para o Valladolid Promesas. Depois que ele assumiu o comando, a filial caiu da terceira divisão espanhola para a quarta. Ao comunicar a saída do brasileiro e sua comissão, o clube fez um agradecimento e "desejou a melhor das sortes" aos profissionais. O ex-volante espanhol Álvaro Rubio assumiu o cargo.

O ambiente no Real Valladolid é bastante conturbado também no time principal. Tornaram-se frequentes protestos contra a gestão de Ronaldo, principalmente depois do rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Espanhol, na temporada passada. Atualmente, a equipe ocupa a quarta colocação, com 25 pontos, a um ponto do terceiro colocado Eibar, último na zona de acesso à elite, reservada a três clubes.