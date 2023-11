Rodrigo Nestor passa por cirurgia no joelho esquerdo e posta foto jogando pelo São Paulo

O meio-campista Rodrigo Nestor foi submetido a cirurgia para correção de lesões no menisco e no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, nesta quarta-feira, e já mandou uma mensagem ao torcedor do São Paulo. O jogador postou uma foto em campo com a camisa do time mostrando esperança de voltar o mais breve possível.

Herói na conquista da Copa do Brasil sobre o Flamengo ao dar a assistência para Calleri no jogo do Maracanã (1 a 0) e ao empatar o jogo de volta, no Morumbi (1 a 1), Nestor se machucou sozinho em um treino no domingo. Exames de imagem confirmaram a necessidade da cirurgia.

"O meio-campista Nestor passa bem após realizar cirurgia para correção de lesões no menisco e no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O procedimento cirúrgico foi realizado nesta quarta-feira e o jogador deverá receber alta hospitalar já nos próximos dias, quando iniciará a fisioterapia no REFFIS Plus", afirmou o São Paulo.

Fora da temporada, assim como Calleri e Galoppo, Nestor vai trabalhar no clube para tentar reduzir os seis meses programados para a reabilitação. Inicialmente, a previsão é que voltasse a ficar à disposição para o começo do Brasileirão, em abril.

Mas a esperança é que possa ainda ser utilizado em algumas rodadas do Paulistão. Nada de correr riscos, contudo. Depois de algumas lições com alguns jogadores que acabaram retornando antes e voltaram a sentir problemas, como Luan e Igor Vinícius, a comissão técnica só o utilizará quando estiver 100% fisicamente e na parte clínica.