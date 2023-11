Hernán Crespo é anunciado como novo técnico do Al Ain, dos Emirados Árabes

Hernán Crespo será o treinador do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Conforme anunciado pelo clube nesta quarta-feira, o argentino de 48 anos é esperado no país nos próximos dias para assinar contrato e iniciar o novo trabalho. Ele chega para substituir o holandês Alfred Schreuder, ex-Ajax, que deixou o comando em comum acordo com a diretoria, poucas horas antes do anúncio do novo técnico.

"Foi alcançado um acordo preliminar com o técnico argentino Hernan Crespo, que deve desembarcar nos Emirados Árabes Unidos nos próximos dias para completar os procedimentos contratuais com o Al Ain Club e assumir o papel de treinador do time principal oficialmente", diz o comunicado.

Crespo vem trilhando carreira no mundo árabe desde que deixou o São Paulo em 2021, ano em que levou o clube tricolor à conquista do Paulistão. Nas duas últimas temporadas, treinou o Al-Duhail, do Catar, e acabou demitido depois de uma derrota em casa para o Persepolis, do Irã, pela segunda rodada da Liga dos Campeões Asiática.

Após uma carreira de sucesso como atacante, com passagens por clubes como Inter de Milão, Chelsea, Milan, Parma, Lazio e River Plate, o argentino iniciou a carreira de treinador no sub-20 do Parma e teve a primeira experiência profissional no também italiano Modena. Também treinou Defensa y Justicia e Banfield, antes de chegar ao São Paulo.