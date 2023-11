Fluminense poupa astros, mas segura empate com o Inter em reencontro da Libertadores

O Fluminense voltou a irritar os torcedores do Internacional nesta quarta-feira. Mesmo sem suas estrelas, que ganharam um descanso após o título da Copa Libertadores, no sábado, o time carioca soube se portar para segurar o empate no Beira-Rio que impediu os rivais de alcançarem os sonhados 45 pontos na luta contra a queda. O reencontro após a semifinal da competição continental terminou sem gols.

Com o empate, o Inter subiu para os 43 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Cuiabá e ver o Corinthians igualar sua pontuação caso vençam nesta quinta-feira. Já o Fluminense, sem pretensões no Brasileirão, subiu para 46, mantendo-se na oitava posição.

O reencontro após dois grandes jogos pelas semifinais da Libertadores foi com os gaúchos querendo se redimir e com os cariocas bastante modificados e na ressaca do título continental. O Inter precisava ganhar para chegar aos mágicos 45 pontos na luta contra a queda e o Fluminense apenas cumpria tabela com o ano ganho.

Disposto a esquecer aquela dolorosa eliminação - levou a virada no fim, por 2 a 1, após 2 a 2 no Rio - o Inter tomou a iniciativa e desde o apito inicial partiu para o campo ofensivo. Alan Patrick parou em defesa milagrosa de Fábio.

Sem seus veteranos Samuel Xavier, Marcelo, Felipe Melo, Ganso, Cano e Keno desde o início, o Fluminense não conseguia acertar as jogadas no começo e era envolvido. A primeira chegada dos campeões da América foi somente com 26 minutos, em chute de Leo Fernández e defesa de Rochet.

Mesmo com escalação bastante modificada, Fernando Diniz queria sua equipe ligada e cobrava movimentação. A ordem era por toques em velocidade para o time sair da defesa. Mas a falta de entrosamento era gigante e a produção ofensiva dificultada pela lentidão em campo. Pouco sofreu, também, apenas com chutes de longe de Alan Patrick.

Se faltou emoção nos primeiros 45 minutos, o início da segunda etapa foi elétrico. Após saída errada da defesa carioca, Maurício mandou raspando. A resposta veio com Lima e Arias assustando. Fábio salvou a finalização de Jhonny no famoso lá e cá com equipes animadas, aguerridas, porém mostrando desorganização.

Nervoso com algumas chances que o Fluminense propôs ao Inter, Diniz lançou Keno e Ganso para ter mais poderio ofensivo e não deixar tanto o rival à vontade em campo. Acertou a equipe e ainda deixou os gaúchos irritados. Dalbert chegou a discutir com torcedores.

O jogo terminou com alguns colorados reclamando do time e com os cariocas gritando "é campeão" em alusão ao título da Libertadores. Diniz e Coudet se cumprimentaram e deixaram o campo cientes que o empate fez jus ao apresentado.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 X 0 FLUMINENSE

INTERNACIONAL - Rochet; Bustos, Mercado, Vitão e Dalbert (Nico Hernández); Jhonny, Aránguiz (Bruno Henrique), Alan Patrick e Maurício; Wanderson (Matheus Dias, depois Carlos De Pena) e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Marlon, Nino (Martinelli) e Diogo Barbosa; André, Alexsander (Keno), Lima e Leo Fernández (Ganso); John Kennedy (Yony González) e Arias. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS - Alexsander e Guga (Fluminense); Bruno Henrique e Mercado (Internacional).

RENDA - R$ 241.384,00.

PÚBLICO - 18.669 presentes.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre.