Bahia recebe o Cuiabá para se afastar da ameaça de rebaixamento

Bahia e Cuiabá prometem fazer um jogo acirrado nesta quinta-feira, às 20 horas, na Arena Fonte Nova. O duelo é válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e vai esquentar a briga para fugir da zona do rebaixamento. A situação pior é do time da casa, mais abaixo na tabela.

Depois da chegada do técnico Rogério Ceni, o Bahia ganhou regularidade em casa. Com triunfos nos últimos três jogos, a ideia é se fortalecer ainda mais jogando em Salvador (BA) e chegar à quarta vitória seguida em seu mando de campo, se afastando da assustadora zona do rebaixamento.

O Bahia tem 37 pontos, com uma sequência de três derrotas e duas vitórias nos últimos cinco jogos. Na última rodada perdeu por 1 a 0 para o Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Rogério Ceni contará com o retorno do lateral-direito Gilberto. O zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão na rodada anterior, também volta, enquanto Thaciano é desfalque por ter tomado o terceiro cartão amarelo. Acevedo, Ademir, Luciano Juba e Ratão aparecem como opções.

"Acredito que não só nós jogadores, como a torcida, prefere jogar mal e vencer o jogo. Mas sei do nosso crescimento com o professor Rogério Ceni, o time está querendo jogar. Infelizmente tivemos descuido, mas também erro da arbitragem no gol sofrido. Mas é nítida nossa melhora", disse o zagueiro David Duarte.

Tentando se manter afastado da zona de rebaixamento e vivo na disputa pela primeira página da tabela, o Cuiabá pretende seguir como um time difícil de ser batido. Com 41 pontos sonha invadir a briga por uma vaga na Libertadores em caso de uma sequência curta de resultados positivos. No recorte dos últimos cinco jogos, foram duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Na última rodada segurou o empate sem gols com o Santos, na Vila Belmiro.

Visitante indigesto, o Cuiabá é o sexto melhor time do Brasil jogando fora dos seus domínios. Para manter a fama de visitante ingrato, o técnico António Oliveira contará com o retorno do volante Raniele. Em contrapartida, Fernando Sobral recebeu o terceiro amarelo e não joga. Filipe Augusto e Ronald brigam por uma posição no meio, que não terá novamente Lucas Mineiro. O atleta se recupera de lesão e está fora.

"É mais um adversário valoroso, bem treinado, com excelentes jogadores, um investimento enormíssimo e com os mesmos objetivos que nós e que outros desta zona mais aflitiva. Vamos nos preparar da melhor forma, agora é descansar e preparar a melhor estratégia para mais uma vez representar da melhor forma este enorme clube", afirmou o técnico António Oliveira, mostrando respeito ao adversário.