Tite evita falar em título e projeta vaga do Flamengo na Libertadores

A grande vitória do Flamengo sobre o Palmeiras e a maior proximidade das primeiras posições não abalaram a cautela de Tite. Após o 3 a 0 sobre o time paulista, o treinador evitou falar em briga pelo título do Brasileirão e afirmou que o objetivo do momento é buscar a vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores.

"Se algum momento estivermos a partida ou a uma pontuação (necessária para o título), a gente fala. Por enquanto nossa posição na tabela é a realidade daquilo que nos propusemos: é o próximo jogo, é o próximo passo, é a performance, é produzir bem, é vencer jogos e crescer. Aonde vamos chegar, eu não sei, mas esse é o nosso objetivo, de crescimento. O objetivo inicial é de buscar a vaga direta na Libertadores", declarou.

O Flamengo ocupa a quinta colocação da tabela, mas está a apenas três pontos do líder Botafogo, que ainda jogará nesta rodada, na noite desta quinta-feira, contra o Grêmio, rival direto na briga pelo título.

"É um campeonato que se move, que se mexe a cada rodada. Não vou falar do sonho e nem do risco. Daqui a pouco não está nem no G-4. A realidade é do grande jogo que fizemos e do pés no chão. Serenidade. Já fui picado. Depois das duas primeiras vitórias, baixamos a guarda. E nós aprendemos", declarou Tite.

Questionado sobre a "guarda baixada", o treinador comentou que essa oscilação é normal no início de um novo trabalho, depois de o time contar com outros técnicos e metodologias neste ano. "A gente mudou três metodologias durante o ano, isso dificulta a coordenação. Imagina você mudar seus diretores ou sua equipe de trabalho. Alguns gostam de volume, outros de intensidade, outros baixam. Um faz uma marcação de bola parada individual, outro mista. Isso tudo entra na cabeça do atleta e é muito difícil."

Tite disse que aproveitou a última Data Fifa para fazer os ajustes na equipe rubro-negra. "A gente procurou ter as Datas Fifa para que tivesse um tempo de organização maior para buscar informações para a gente aproveitar tudo de bom que o Flamengo tinha e agregar alguns detalhes que pudessem potencializar sem ferir as características. Isso é desafiador, isso é muito difícil."