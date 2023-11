Valencia faz alerta à torcida antes de reencontrar o Real Madrid após racismo com Vini Jr.

O Valencia entregou cartas com orientações de comportamento para todos os 579 torcedores que compraram ingressos para assistir à partida de sábado, contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, casa dos adversários. A preocupação do clube é que se repitam os atos racistas vistos no duelo entre os dois times em maio do ano passado, quando Vinícius Júnior foi xingado de "macaco" por valencianos, episódio que motivou o brasileiro a adotar um tom mais combativo contra os frequentes casos de racismo dos quais é alvo na Espanha.

"Nos últimos meses fomos rotulados com epítetos que não representamos. O Valencianismo não é uma instituição racista, nem o Mestalla é um estádio racista. Não são esses os valores que nos identificam", diz o texto do clube valenciano, divulgado pelo jornal Marca, em seu trecho inicial, manifestando mais uma vez a insatisfação com declarações de Vini Jr., pois entende que o jogador generalizou a torcida com a pecha de racista e defende que o Valencia agiu para combater o ato - três torcedores foram identificados e banidos do estádio.

Em seguida, o texto pede um comportamento exemplar dos torcedores como resposta às acusações de que a instituição e sua torcida propagam racismo. Além disso, alerta que, em razão dos ataques contra Vini na outra partida, as atenções estarão totalmente voltadas para o setor visitante do Santiago Bernabéu.

"Como disse o nosso treinador Rubén Baraja, como clube e como torcedores devemos nos rebelar 'contra aqueles que nos acusaram de ser o que não somos' e a melhor forma de o fazer é dar o exemplo nas arquibancadas do Bernabéu, onde muitos olhos e câmeras estarão sobre nós. O racismo não tem lugar no futebol nem na sociedade e para erradicá-lo é necessário o envolvimento de todos. Também daqueles que nos acusaram injustamente por causa daqueles que proferiram insultos racistas, a quem o Valencia CF aplicou em questão de horas a sanção mais severa prevista: a expulsão do estádio para sempre", pontua o clube.

A carta é acompanhada por uma cartilha com o que o Valencia chamou de dez mandamentos contra a discriminação. A lista destaca valores como "valentia", "inclusão e "respeito", além de afirmar que o clube é "contra qualquer tipo de discriminação, seja por motivo de raça, gênero, classe social, religião ou deficiência".