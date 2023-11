Real Madrid renova com Valverde até 2029 após ampliar contratos de Vini, Rodrygo e Camavinga

Focado em manter seus principais talentos pelo maior tempo possível no elenco, o Real Madrid anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato do meio-campista uruguaio Fede Valverde, de 25 anos, que assinou um novo vínculo com vencimento em 30 de junho de 2029. Até então, o compromisso do jogador com o clube merengue era válido até o meio de 2027. Ele é o quarto a renovar com o Real em duas semanas, após Vinícius Júnior, Rodrygo e Camavinga fazerem o mesmo.

Valverde foi contratado em 2016, quando tinha apenas 18 anos, depois de apenas 13 jogos como profissional pelo Peñarol, do Uruguai. Durante os primeiros anos na Espanha, jogou no sub-19 e no time B do Real Madrid e foi emprestado ao Deportivo La Coruña. Ao retornar do empréstimo, na temporada 2018/2019, foi integrado ao elenco principal do clube madrilenho.

Hoje, o uruguaio está em sua sexta temporada com o time, colocado como um dos principais nomes de sua posição no futebol mundial. Já disputou 220 jogos, nos quais marcou 19 gols, e conquistou nove títulos: uma Liga dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, uma Supercopa da Europa, dois Campeonato Espanhóis, uma Copa do Rei e duas Supercopas de Espanha.

O Real Madrid vem anunciando ampliações de contratos de protagonistas do elenco desde a semana passada, quando cedeu a Vinícius Júnior, de 23 anos, um novo contrato válido até 2027. Dias depois, Roddrygo, 22, prolongou seu vínculo até 2028 e Camavinga, 20, estabeleceu compromisso até 2029. O grupo repleto de jovens ganhou uma adição de muito peso na última janela de transferências com a contratação de Belliingham, de apenas 20 anos, destaque deste início de temporada e com contrato até 2029.