Quais times já estão classificados para a Libertadores de 2024? Confira lista completa

Campeão da Libertadores no último sábado diante do Boca Juniors, o Fluminense é uma das 16 equipes já garantidas na próxima edição da competição continental. Serão 47 clubes, entre aqueles garantidos na fase preliminar e na fase de grupos que, a partir de janeiro, brigarão pela Glória Eterna. No Brasil, o São Paulo é o outro time já garantido, por meio da Copa do Brasil. Ainda não há nenhum matematicamente classificado pelo Campeonato Brasileiro.

Todos os países da Conmebol têm representantes no torneio. Até o momento, apenas Bolívia, Chile e Uruguai ainda não têm sequer um time definido para a disputa da competição. Todas as demais confederações já possuem ao menos uma equipe como representante na Libertadores.

A Argentina, que mais vezes conquistou o torneio (25) tem o River Plate, campeão nacional, como único representante do país até o momento. Vice-campeão da Libertadores, o Boca Juniors ainda não tem sua vaga garantida para 2024. Para isso, precisa conquistar a Copa Argentina. Enfrenta o Estudiantes na semifinal da competição. Além do River, o país terá outros cinco times na disputa do torneio.

O mesmo vale para o Fortaleza, vice-campeão da Copa sul-americana após ser derrotado pela LDU, nos pênaltis, na decisão. A equipe de Vojvoda precisará conquistar a vaga por meio do Campeonato Brasileiro. O Brasil é, inclusive, aquele que mais distribui vagas para o torneio por meio de seus campeonato: em 2024, serão oito representantes - seis pelo Brasileirão, além dos campeões São Paulo e Fluminense.

No G-6, nenhum time se garantiu na disputa. Os quatro primeiros do Brasileirão têm vaga direta na fase de grupos, enquanto o quinto e sexto colocado disputarão a pré-Libertadores. Nesse formato, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Fluminense e Fortaleza já foram eliminados, antes mesmo de chegar ao estágio dos grupos.

Confira a lista completa dos times classificados:

ARGENTINA (seis vagas): River Plate (garantido na fase de grupos)

BOLÍVIA (quatro vagas): Ainda sem representantes definidos

BRASIL (sete vagas + campeão): São Paulo e Fluminense (ambos garantidos na fase de grupos)

CHILE (quatro vagas): Ainda sem representantes definidos

COLÔMBIA (quatro vagas): Millonario (garantido fase de grupos)

EQUADOR (quatro vagas + campeão da Copa Sul-Americana): LDU (garantido na fase de grupos) e Independiente del Valle

PARAGUAI (quatro vagas): Libertad e Cerro Porteño (ambos garantidos na fase de grupos)

PERU (quatro vagas): Alianza Lima (garantido na fase de grupos), Universitário (garantido na fase de grupos), Sporting Cristal e Melgar

URUGUAI (quatro vagas): Ainda sem representantes definidos

VENEZUELA (quatro vagas): Deportivo Táchira, Academia Puerto Cabello, Portuguesa e Caracas