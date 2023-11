Alianza Lima perde título para rival e apaga luzes do estádio durante festa

O Universitario conquistou o título do Campeonato Peruano nesta quarta-feira ao vencer por 2 a 0 o clássico com o Alianza Lima, fora de casa, pelo jogo de volta da final do torneio. A festa do time visitante, porém, foi marcada por uma situação peculiar. Assim que o árbitro apontou para o centro de campo e indicou o final da partida, todas as luzes do estádio Alejandro Villanueva se apagaram e o local ficou quase completamente às escuras.

O clima da partida começou a esquentar antes mesmo do apito final. Aos 37 minutos, logo após o argentino Horacio Calcaterra fazer o segundo para o Universitario, torcedores do Alianza Lima atiraram sinalizadores em campo e o jogo precisou ser paralisado por alguns minutos. Jogadores do Universitario começaram a invadir o campo após o apito final quando aconteceu o apagão, impedindo a transmissão de mostrar a volta olímpica dos campeões. As imagens repercutiram nas redes sociais.

Com a escuridão no estádio, os jogadores do Universitario usaram as lanternas de seus celulares e aproveitaram a luz de sinalizadores da torcida para festejar o título. Após a partida, Tito Ordóñez, dirigente do Alianza Lima, rechaçou que a decisão de apagar as luzes do estádio tenha ocorrido por causa da derrota e citou "ordens de autoridades" para justificar o apagão. "Não é uma decisão do clube. Vocês vão saber da realidade e entender qual foi o motivo, a decisão que tomaram as autoridades. São as autoridades que determinam os passos que as instituições têm que seguir", disse.

O Universitario chegou à final do Campeonato Peruano após vencer o Torneio Clausura, enquanto o Alianza Lima se classificou à decisão após faturar o Apertura. O jogo de ida do confronto terminou empatado por 1 a 1. Foi o 27º título da La U, evitando que os rivais empatassem em números de troféus na competição. Esta também foi a primeira conquista do Universitario no campeonato nacional desde 2013.

Universitario e Alianza Lima estão classificados para a fase de grupos da Copa Libertadores 2024, enquanto Sporting Cristal e Melgar disputam a fase preliminar. Sport Huancayo, ADT, Deportivo Garcilaso e César Vallejo são as equipes peruanas que garantiram vaga na Copa Sul-Americana.