Bellingham é convocado para a seleção inglesa mesmo com problema no ombro

Poupado da vitória por 3 a 0 do Real Madrid sobre o Braga, pela Liga dos Campeões, na quarta-feira, por causa de um problema no ombro, Jude Bellingham não desperta maiores preocupações, tanto que foi convocado pelo técnico Gareth Southgate para defender a Inglaterra na Data Fifa deste mês. Os ingleses vão enfrentar Malta, dia 17, e Macedônia do Norte, dia 20, pelas duas rodadas finais das Eliminatórias da Eurocopa.

Destaque do Real neste início de temporada com 13 gols e três assistências em 14 partidas, o jovem britânico de 20 anos sofreu uma luxação leve no ombro durante o empate sem gols com o Rayo Vallecano, no final de semana. Para evitar expô-lo a riscos desnecessários, o técnico Carlo Ancelotti o deixou no banco, mas a postos para jogar dependendo das circunstâncias apresentadas pela partida. Como no início do segundo tempo o placar já marcava 3 a 0 favoráveis aos madrilenhos, não houve necessidade de acioná-lo. O resultado garantiu o time espanhol nas oitavas de final.

Na seleção inglesa, Bellingham também já alcançou o principal objetivo do momento, que é classificação para a Eurocopa. A Inglaterra ocupa a liderança do Grupo C, com 16 pontos, três a mais que Ucrânia, segunda colocada, com 13, e que só tem mais uma partida para disputar, contra a Itália, dona da terceira colocação com dez.

A convocação de Gareth Southgate não tem alguns atletas renomados, deixados de fora porque estão lesionados. É o caso de Raheem Sterling, do Chelsea, e da dupla do Manchester City, Reece James e John Stones. Também machucados, James Maddison, do Tottenham, e Bukayo Saka, do Arsenal, aumentam a lista de desfalques.

Confira lista de convocados da Inglaterra:

Goleiros: Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton) e Aaron Ramsdale (Arsenal).

Defensores: Levi Colwill (Chelsea), Lewis Dunk (Brighton), Marc Guehi (Crystal Palace), Harry Maguire (Manchester United), Fikayi Tomori (Milan), Kieran Trippier (Newcastle) e Kyle Walker (Manchester City).

Meio-campistas: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan

Henderson (Al-Ettifaq), Kalvin Phillips (Manchester City) e Declan Rice (Arsenal).

Atacantes: Jarrod Bowen (West Ham), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Bayern Munich), James Maddison (Tottenhm), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa) e Callum Wilson (Newcastle).