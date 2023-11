Vasco desiste de concorrer para administrar o Maracanã após ter exigências negadas

O Vasco abriu mão nesta quinta-feira, oficialmente, da disputa pela gestão temporária do Maracanã, que teria duração de um ano, entre janeiro e dezembro de 2024. O motivo para a desistência é por causa das exigências que o clube fez para a Comissão de Licitação do governo do estado e que acabaram indeferidas.

De qualquer maneira, o clube ainda terá condições de mandar jogos no principal estádio carioca, pois no contrato da nova concessão está designado que quem assumir a administração "não poderá bloquear" nenhum time do Rio de jogar no Maracanã.

O Vasco revelou, em nota, que apresentou na semana passada um pedido de impugnação do edital ao governo do estado. Após análise feita pelo clube, foram mostradas que os termos do Chamamento Público para o Termo de Permissão de Uso (TPU) provisório do Maracanã "impedem a participação dos parceiros privados do Vasco no processo e também inabilitam a participação do próprio clube através de exigências descabidas que apenas o atual permissionário precário consegue atender", explicou.

Como o clube não foi atendido, a desistência acabou sendo a única saída. "Nessa quarta-feira, o Vasco da Gama recebeu resposta formal da Comissão de Licitação do governo do estado informando do indeferimento do pleito de impugnação do edital e não acatando nenhuma das sugestões que poderiam garantir a habilitação do Vasco da Gama e outros interessados em participar do certame", informou o clube, antes de cravar sua decisão.

"Diante dessa situação, o Vasco da Gama informa que declinou de participar do referido Chamamento Público para o próxima TPU, não concordando em participar de um processo que não garante isonomia e impessoalidade entre os contendores e direciona o resultado", disse. "O Vasco irá se concentrar, junto com seus parceiros, para apresentar a melhor proposta para a concessão de 20 anos do Maracanã na Concorrência Pública ora em curso."

Além de ainda não desistir do Maracanã, o Vasco terá São Januário reformado, independentemente de quem seja o novo presidente. O ídolo Pedrinho, um dos candidatos, já tem parceria com a Crefisa para a modernização do estádio, enquanto Leven Siano, seu concorrente, também tem como plano principal de administração, a reforma do estádio.

