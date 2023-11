Rio Open anuncia jovem Arthur Fils, promessa do tênis francês

A organização do Rio Open confirmou nesta quinta-feira o terceiro tenista garantido na chave principal da edição de 2024, marcada para ser disputada entre os dias 17 e 25 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro. Trata-se do jovem francês Arthur Fils, de apenas 19 anos.

Fils é uma das promessas do tênis francês. Ele já figura no 36º posto do ranking da ATP e vem de boas performances no Torneio de Antuérpia, disputado na Bélgica, em outubro. Lá foi vice-campeão e deixou pelo caminho o favorito Stefanos Tsitsipas, grego que é o atual número 7 do mundo. Antes, foi vice-campeão de simples na chave juvenil e campeão nas duplas em Roland Garros.

O tenista da França vem mostrando forte evolução desde seu primeiro ano disputando os principais torneios do circuito, em 2021. Ele começou a atual temporada na 252ª posição do ranking. E já tem um título de nível ATP, ao levantar o troféu em Lyon, e foi vice em Antuérpia.

"O Rio Open tem um histórico de revelar novas estrelas e por isso buscamos trazer jovens tenistas com potencial de se tornarem grandes campeões. Casper Ruud, Nicolas Jarry, Dominic Thiem, Felix Auger Aliassime e Caros Alcaraz são alguns dos nomes que tivemos a oportunidade de assistir quando ainda eram jovens promessas. Acreditamos que o Fils tenha grande potencial, além de ser um jogador muito carismático, que vai se entrosar bem com o público carioca", declarou Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.

Antes de Fils, o Rio Open confirmou as presenças do espanhol Carlos Alcaraz, atual número dois do mundo, e do suíço Stanislas Wawrinka, ex-número três.