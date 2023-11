Richarlison passa por cirurgia no púbis no Tottenham: 'As dores minaram minha alegria de jogar'

Ausente na convocação para os jogos do Brasil contra Colômbia e Argentina, nos dias 16 e 21 de novembro, pelas Eliminatórias para a Copa, o atacante Richarlison foi submetido a uma cirurgia de púbis nesta quinta-feira, em Londres, para amenizar as dores que estavam dificultando suas apresentações e tirou sua "alegria em jogar."

"Podemos confirmar que Richarlison foi submetido a uma cirurgia na virilha hoje. O brasileiro iniciará imediatamente a sua reabilitação com a nossa equipa médica, antes de regressar aos treinos nas próximas semanas. Desejo a você uma rápida recuperação, Richy", anunciou o Tottenham.

O jogador usou suas redes sociais para revelar que o problema é antigo e vinha atrapalhando muito em seu desempenho por causa das dores. Revelou, até, que estava perdendo a alegria em jogar futebol.

"Fala pessoal! Hoje passei por uma cirurgia para corrigir um problema crônico que vinha tendo na região do púbis. Desde o início do ano sofro com dores que foram se tornando insuportáveis, que foram minando o meu desempenho e a minha alegria de estar em campo", surpreendeu Richarlison.

"Por isso, há alguns dias decidi que era hora de cuidar de minha saúde, me recuperar e voltar a ter condições físicas de ter novamente o meu melhor desempenho e, principalmente, de poder viver sem as dores que vinha sentindo", continuou explicando a decisão de passar pelo processo nesta reta final de ano.

"Agora, vou para casa descansar um pouco e já iniciar o processo de recuperação. Sei que serão dias complicados sem poder fazer o que mais gosto na vida, mas não era justo comigo mesmo, com meu clube e com a seleção que eu continuasse deixando a minha saúde em segundo plano. Muito em breve estarei de volta, se Deus quiser 100% recuperado e pronto para os desafios que virão pela frente", mostrou confiança. "Obrigado pelas mensagens de carinho e também aos médicos do clube pela atenção que tiveram comigo."