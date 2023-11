Simeone renova contrato e pode completar 15 anos no comando do Atlético de Madrid

O técnico Diego Simeone concretizou, nesta quinta-feira, a prolongação de seu vínculo com o Atlético de Madrid até junho de 2027 e, caso nenhum imprevisto interrompa o contrato nos próximos anos, atingirá a marca de 15 anos e meio como comandante do clube colchonero. Ele chegou em dezembro de 2011, portanto está há 12 anos no comando, um recorde entre treinadores da primeira divisão espanhola.

A liderança do argentino marca um dos períodos mais vitoriosos do Atlético, com oito títulos conquistados: dois Espanhóis, uma Copa do Rei (2012/13), duas Liga Europa ( 2011/12 e 2017/18), duas Supercopas da Uefa (2012, 2018) e uma Supercopa de Espanha (2014). Também teve campanhas marcantes, como dois vice-campeonatos da Liga dos Campeões, ambos com derrotas para o poderoso rival Real Madrid na grande final. Além disso, quando ainda era jogador e atuava como volante, foi campeão espanhol e da Copa do Rei na temporada 1995/1996.

Simeone tem 642 partidas no comando atleticano, com 380 vitórias, 145 empates e 117 derrotas. Em março deste ano, superou Luis Aragónes, até então treinador com mais jogos oficiais pelo Atlético de Madrid. Outro feito expressivo de sua gestão é ter classificado o time em todas as edições da Liga dos Campeões desde que iniciou seu trabalho.

Na atual temporada, Simeone e seus comandados ocupam a quarta colocação do Campeonato Espanhol, com 25 pontos, a seis do líder Girona. Na Liga dos Campeões, está na liderança do Grupo E, com oito pontos, depois de golear o Celtic por 6 a 0, na terça-feira, mas a classificação às oitavas de final ainda não está assegurada, já que, a duas rodadas do fim da fase de grupos, a vice-líder tem sete pontos e o Feyenoord tem seis.