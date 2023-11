Laura Pigossi e Bia Haddad abrem duelos do Brasil com a Coreia do Sul na Billie Jean King Cup

Laura Pigossi e Beatriz Haddad Maia vão abrir, nesta sexta-feira, os duelos entre Brasil e Coreia do Sul pelos playoffs da Billie Jean King Cup, na Arena BRB, em Brasília, conforme determinado por sorteio realizado nesta quinta. O confronto será disputado em melhor de cinco e a nação que sair vitoriosa garante vaga na fase classificatória de 2024, durante a qual serão definidas as participantes das finais. O lado derrotado será alocado no Grupo regional I e terá um caminho mais longo para tentar chegar às decisões.

Bia Haddad chega à Brasília como principal atração, depois de passar os últimos dias na China, onde foi campeã em simples e em duplas no WTA Trophy, disputado pelas melhores tenistas que não avançaram ao WTA Finas. "Nenhuma mudança é fácil, mas já estamos acostumadas com esses processos. Viajamos por várias cidades e as condições variam, como o piso, a bola, a umidade. Tudo influencia, mas precisamos focar naquilo que está no nosso controle. É mais uma semana especial e me sinto honrada em fazer parte de um time que trabalha duro individualmente durante o ano para estar aqui", comentou a paulistana.

Número 134 do mundo, Pigossi será a primeira a entrar em quadra, às 12h30, quando enfrentará Sohyun Park, ocupante da 295ª colocação da classificação. Assim que o jogo terminar, será a vez de Bia, a 11ª melhor tenista do ranking da WTA, enfrentar Yeonwoo Ku (505º). A disputa terá sequência no sábado, em ordem inversa, com o Bia abrindo o dia em duelo com Park, às 10 horas, antes de Pigossi enfrentar Ku.

Caso haja necessidade de desempate após as quatro partidas, será disputado um confronto de duplas, com Bia e Luisa em quadra contra Dayeon Back e Bo-young Jeong. O grupo brasileiro convocado pela capitã Roberta Burzagli conta ainda com Carolina Meligeni e Ingrid Martins como reservas e com as juvenis Isabeli Andreola e Paola Dalmônico.

"É muito importante estarmos com as nossas principais atletas reunidas. Todas têm realizado feitos incríveis e a presença delas faz com que haja uma confiança maior em toda a equipe. O sorteio é mais ou menos o que imaginávamos. Estamos fazendo uma boa preparação para e todas já se adaptaram às condições que pedimos. Agora temos que levar essa energia para cada duelo", disse Burzaglii.

Confira a programação da Billie Jean King Cup em Brasília:

Sexta-feira

12h30

Laura Pigossi (BRA) x Sohyun Park (KOR)

A seguir

Beatriz Haddad Maia (BRA) x Yeonwoo Ku (KOR)

Sábado

10h

Beatriz Haddad Maia (BRA) x Sohyun Park (KOR)

A seguir

Laura Pigossi (BRA) x Yeonwoo Ku (KOR)

A seguir

Beatriz Haddad Maia (BRA)/Luisa Stefani (BRA) x Dayeon Back (KOR)/Bo-young Jeong (KOR)