Capitão da Ponte Preta confia no elenco para evitar rebaixamento na Série B: 'Vamos superar'

Dentro da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta segue se preparando para o duelo mais que decisivo contra o Tombense, sábado, válido pela 36ª rodada. O capitão e zagueiro Fábio Sanches confia no elenco para evitar o rebaixamento para a Série C e destacou o desempenho do primeiro semestre, quando o clube foi campeão da Série A2 do Paulista.

No sábado, às 17h, o duelo contra o Tombense é o tradicional 'jogo de seis pontos'. Caso vença o rival, sairá da zona de descenso, onde se encontra em 17º, com 35 pontos. O rival mineiro está com dois a mais, em 14º lugar, com 37. A Ponte não vence há dez partidas.

"Sabemos que só depende da gente. O grupo está unido e bem focado. Vamos lutar até o final. Temos que superar essa sequência negativa que a gente vem vivendo e pensar que temos três finais pela frente e é assim que vamos enfrentar", disse o zagueiro.

Capitão, Fábio Sanches ainda usou como exemplo, o título da Série A2 do Campeonato Paulista, para lembrar da capacidade do elenco. Do time que iniciou a final, vencida sobre o Novorizontino, apenas o lateral Júnior Tavares, o meia Matheus Jesus e o atacante Gui Pira, não integram mais o elenco campineiro.

"Vamos jogar uma decisão, a primeira das nossas três. Pensando em tudo que fizemos neste ano, conquistando o título da A2 no primeiro semestre, sabemos da capacidade da nossa equipe e vamos superar. Vamos tirar a Ponte Preta desta situação", disse o capitão.

Devido à dificuldade logística para chegar até Tombos (MG), a delegação deixou Campinas nesta quinta-feira com a comissão técnica programando um último treinamento na sexta-feira na cidade mineira. Além dos mineiros, a Ponte Preta ainda enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul, pela 37ª rodada, e encerra a Série B contra o CRB, no Moisés Lucarelli, em Campinas.