Marcelo Fernandes elogia desempenho do Santos, após vitória na 'final' de Goiânia

O técnico Marcelo Fernandes tentou manter a serenidade após a suada vitória sobre o Goiás, nesta quinta-feira, em Goiânia, mas acabou festejando bastante a conquista dos três pontos, que afastaram a equipe da Vila Belmiro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

"Representa o tamanho do Santos, o que esses jogadores estão fazendo pelo clube. A sinergia de todos dentro do mesmo espaço, da mesma bolha. Estão concentrados há dois dias, nada é por acaso. O pessoal de fora está dando a retaguarda, está sendo crucial. Era uma final, o importante é somar pontos", disse o treinador santista, após o placar favorável de 1 a 0.

Marcelo Fernandes destacou o cumprimento do posicionamento tático dos jogadores de defesa, que impediram o sucesso do Goiás nas bolas altas. O treinador também revelou a ansiedade do setor de ataque na hora de definir as jogadas.

"O forte do Goiás é a bola aérea. A linha defensiva fez uma das melhores partidas do clube. Tanto o Nonato como o Jean (Lucas) fechavam a linha no meio. Procuramos fechar esses cruzamentos. No contra-ataque, tivemos ansiedade. Estávamos cientes de que teríamos que marcar muito, o Nonato foi até onde deu, o Lucas Lima entrou bem, o Mendoza também. O planejamento foi traçado e bem executado", afirmou o técnico, que sentiu por não poder contar com Soteldo, machucado.

Com pouco tempo de recuperação física, Marcelo não sabe se poderá contar com todos os titulares no jogo de domingo contra o São Paulo, na Vila Belmiro. "Para hoje, não tivemos treinamento. Fomos lá só para dar uma mexida, quem jogou não fez absolutamente nada. Quero agradecer ao Atlético-GO (por ter cedido o CT). Temos dois dias de novo para ir para um clássico, vamos esperar até o último segundo, a diretoria está fazendo de tudo. Vamos voltar ainda hoje de fretado para São Paulo para que eles tenham mais descanso, amanhã folgam, e de noite se apresentam ao CT para já focarmos no São Paulo."