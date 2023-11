Confronto direto entre Sport e Atlético-GO abre antepenúltima rodada da Série B

A briga pelo acesso está acirrada na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, Sport e Atlético-GO farão um duelo mais que direto pelo G-4 - grupo de acesso - na 36ª rodada, a antepenúltima da competição. Além deles, caso não vença, o Londrina pode ter confirmada a sua queda à Série C.

Na Ilha do Retiro, no Recife, às 21h30, o Sport, que saiu do G-4 na última rodada, tem a chance de retornar em um duelo mais que direto contra o Atlético-GO. Os pernambucanos somam 59 pontos e aparecem em quinto lugar. Os goianos estão na quarta colocação, com 60. Os dois times vem de um jejum de dois jogos sem vencer e na última rodada também fizeram um duelo direto.

Enquanto o Sport foi derrotado para o Mirassol, por 2 a 1, no interior paulista, o Atlético-GO ficou no empate por 2 a 2 contra o Novorizontino, no estádio Antônio Accioly. Quem vencer irá dormir na vice-liderança da Série B.

No outro jogo da noite, às 19h, o Vila Nova, ainda sonhando com o acesso, recebe o desesperado

Londrina, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO). O time goiano aparece longe do grupo de acesso, em nono lugar, com 55 pontos, a cinco do rival Atlético-GO. Mesmo assim, ainda tem um fio de esperança para garantir sua vaga na elite em 2024.

Por outro lado, o Londrina, que não vence há cinco jogos, soma apenas 28 pontos e somente a vitória interessa para garantir sua permanência. Está a oito pontos do Sampaio Corrêa, primeiro fora da zona de rebaixamento, faltando nove pontos em disputa. Além disso, o clube paranaense ainda terá que secar os concorrentes diretos, numa missão praticamente impossível. Em caso de empate ou derrota, estará matematicamente na Série C de 2024.

CONFIRA OS JOGOS DA 36ª RODADA DA SÉRIE B

SEXTA-FEIRA

19 horas

Vila Nova x Londrina

21h30

Sport x Londrina

SÁBADO

15h30

Ituano x Sampaio Corrêa

17 horas

Avaí x CRB

Chapecoense x Botafogo-SP

18 horas

Tombense x Ponte Preta

DOMINGO

15h45

Ceará x Mirassol

18 horas

Novorizontino x Vitória

TERÇA-FEIRA

19 horas

Guarani x Criciúma

21h30

ABC x Juventude