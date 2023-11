O que show do RBD e joelho de Suárez têm a ver com a derrota do Botafogo? Entenda a relação

Líder do Campeonato Brasileiro com 59 pontos, o Botafogo levou uma dura virada do Grêmio, por 4 a 3, na noite desta quinta-feira. Luis Suárez marcou seu primeiro hat-trick pelo clube gaúcho, com três gols na segunda etapa e foi responsável por conduzir a vitória que levou a equipe gaúcha à vice-liderança do Brasileirão. No entanto, nada disso teria ocorrido se não fosse por uma combinação de três fatores: as dores no joelho do atacante uruguaio, a grama sintética do estádio Engenhão e a turnê da banda mexicana RBD no Brasil.

Desde que chegou ao País, Suárez sofre com dores no joelho. A condição fez com que clube e jogador entrassem em um acordo para antecipar o encerramento do seu contrato para o fim deste ano - inicialmente iria até dezembro de 2024. Há rumores de que poderá jogar no Inter Miami, onde atua Lionel Messi na Major League Soccer (MLS). Enquanto permanece no Grêmio, joga sob uma condição: somente em estádios com grama natural ou que não sejam 100% sintéticos.

O Engenhão, casa do Botafogo, tem desde 2023 uma grama 100% sintética. As obras se iniciaram em janeiro e foram concluídas em abril, junto com a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o time alvinegro teve 100% de aproveitamento no estádio e abriu 13 pontos de vantagem sobre os rivais na briga pelo título. No segundo turno, caiu de rendimento ao chegar a seu quarto treinador no ano (Lúcio Flávio assumiu após as saídas de Luís Castro e Bruno Lage) e está empatado no número de pontos com Grêmio e Palmeiras, além de ver o Red Bull Bragantino a um ponto de distância.

A grama sintética gera debates no futebol brasileiro. Além do Botafogo, Athletico-PR e Palmeiras também utilizam o recurso em seus estádios e o Atlético-MG anunciou nesta semana que, a partir de 2024, também implementará o novo gramado na Arena MRV. Não há uma unanimidade na área médica, mas alguns especialistas apontam que a grama pode aumentar o risco de lesões no atleta, principalmente no joelho.

"No gramado sintético, o pé dos atletas ficam mais presos junto ao campo. Não há a mesma maleabilidade que em gramados naturais", explicou Luiz Felipe Carvalho, ortopedista que já tratou lesões de Rodrigo Dourado e Ferreirinha. "Nestes casos, o pé fica preso e o corpo 'roda' por cima do joelho."

O Grêmio e Suárez se preocupam com a sua condição física, para que ele atue e esteja disponível na reta final do Brasileirão, na briga pelo título. Das 33 partidas, foi titular em 28 e ficou fora de apenas cinco: duas destas por suspensão, enquanto outras duas devido à condição do gramado. Contra Athletico-PR e Palmeiras, que utilizam o sintético, foi uma decisão da direção gremista poupá-lo nesses jogos, com o aval do técnico Renato Gaúcho.

Ele só atuou contra o Botafogo nesta quarta devido ao show da banda mexicana RBD, grupo musical formado na novela mexicana "Rebelde", popular no início dos anos 2000 e que está em turnê pelo País. Um destes shows ocorreu no Rio, no Engenhão, no mesmo dia que o confronto com o Grêmio. Por isso, o clube carioca optou por utilizar o estádio de São Januário, de grama natural, para a partida. O resultado é que, sem o gramado sintético, Suárez pode atuar e marcar seu primeiro hat-trick com a camisa do Grêmio.

O fato foi confirmado pelo treinador gremista em entrevista coletiva após a partida. "Porque ele não gosta e não pode, por causa do joelho, jogar no gramado sintético. É uma decisão do clube lá atrás (reservar o estádio para o show). Com uma vantagem grande você acha que ninguém vai encostar, mas é um problema do Botafogo. Se fosse no Nilton Santos (Engenhão), o Suárez dificilmente jogaria porque é sintético", afirmou o treinador. A banda ainda irá realizar mais um show no Rio nesta sexta-feira, 10. Ao todo, a turnê "Soy Rebelde" tem oito apresentações marcadas, com ingressos esgotados, no Brasil. Além do Engenhão, o Morumbi e Allianz Parque recebem o grupo neste mês.

Pelo Grêmio, Suárez marcou 23 gols em 48 jogos. Desde janeiro, no entanto, reclama da possibilidade de jogar em gramados sintéticos. Contra o São José, pelo Campeonato Gaúcho, o jogador pediu à diretoria que o preservasse, para evitar uma lesão mais séria. "Não depende só do gramado. Suárez tem 36 anos, ele tinha uma situação combinada com a diretoria, com o presidente, que neste final de semana iria para o Uruguai resolver questões particulares. E me falou que não gostaria de jogar no gramado sintético", afirmou o técnico Renato Gaúcho à época. O Estádio Francisco Novelletto, do São José, utiliza grama sintética.