Bia Haddad e Laura Pigossi vencem e Brasil sai em vantagem na Billie Jean King Cup

O Brasil saiu na frente no duelo com a Coreia do Sul pelos playoffs da Billie Jean King Cup, a versão masculina da Copa Davis. Nesta sexta-feira, Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi venceram seus jogos de simples e o time nacional abriu 2 a 0 na série melhor de cinco jogos. O confronto está sendo disputado no saibro da Arena BRB, ao lado do estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Agora as brasileiras só precisam de mais uma vitória em algum dos próximos três jogos para confirmar o favoritismo no duelo. Se mantiver o alto nível e vencer a Coreia do Sul no sábado, o Brasil vai disputar o qualificatório mundial da Billie Jean King Cup no começo da próxima temporada, em busca da vaga na fase final, a ser disputada no mesmo ano.

A primeira a entrar em quadra nesta sexta foi Laura Pigossi, medalhista de bronze nas duplas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Número dois do Brasil e 134ª do mundo, Laura superou com facilidade Sohyun Park, 295ª do ranking da WTA, por duplo 6/4, em 1h13min de confronto.

Na segunda partida do dia, Bia Haddad confirmou o amplo favoritismo sobre Yeonwoo Ku, 505ª do mundo. A atual 11ª do mundo venceu a sul-coreana por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4.

Bia fez um jogo de duas parciais bem distintas. Na primeira, atropelou a rival com um "pneu" em apenas 28 minutos. Na segunda, caiu de rendimento e precisou suar mais para vencer. Yeonwoo Ku venceu seu primeiro game do jogo no início do set e, logo em seguida, surpreendeu ao obter sua primeira quebra no confronto, abrindo 2/1.

Bia reagiu prontamente e devolveu a quebra logo na sequência. Daí em diante a brasileira adotou postura mais cautelosa, enquanto a sul-coreana abusava dos erros não forçados. Com uma quebra única, Bia sacramentou a vitória após 1h27min de partida.

No sábado, os confrontos de simples serão invertidos. Às 10h, Bia enfrentará Sohyun Park. Se confirmar o favoritismo, ela fechará a série em favor do Brasil, com 3 a 0. As partidas seguintes só serão disputadas em caso de acordo entre as duas equipes. Neste caso, Laura enfrentaria Yeonwoo Ku. E, nas duplas, Luisa Stefani formaria parceria com Bia Haddad para duelo com Dayeon Back e Bo-young Jeong.