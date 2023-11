Guarani faz trabalho intensivo para ter Bruno José contra o Criciúma na Série B

O Guarani vem fazendo um forte trabalho intensivo para contar com o atacante Bruno José no confronto direto contra o Criciúma, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante sofre com uma lesão no pé esquerdo, sofrido na partida contra o Vila Nova, ainda na 31ª rodada, e vem jogando no sacrifício.

Bruno José faz tratamento intensivo na fisioterapia do clube e sequer participou dos treinamentos no gramado durante a semana. O time conta com o tempo para ter o jogador, uma vez que o duelo contra os catarinenses será somente na terça-feira, às 19h, no Brinco de Ouro, em Campinas.

O próprio técnico Umberto Louzer já deixou claro nas coletivas que o atacante vem atuando no sacrifício e por isso vem sendo substituído frequentemente. Na última rodada, no empate sem gols contra o Londrina, ele entrou no intervalo, mas teve que ser substituído com 38 minutos, depois de sentir novamente a lesão.

Desde a partida contra o Vila Nova, Bruno José vem ganhando pouca minutagem em campo. Nas partidas contra Vitória e Botafogo-SP, iniciou como titular, mas saiu no início da segunda etapa. Já no duelo contra o Mirassol, começou como reserva e atuou apenas 24 minutos.

Destaque do clube na temporada, Bruno José participou de 32 dos 35 jogos na Série B. Ele ficou de fora apenas da partida contra o Ceará, poupado, e dos duelos contra o Vitória e Atlético-GO, por suspensão. Todas no primeiro turno da competição.

Curiosamente, desde o trauma de Bruno José, o Guarani não balançou mais as redes. Foram quatro jogos, com duas derrotas e dois empates, que fez o time sair do G-4 e ocupar a oitava colocação, com 56 pontos. O time está a quatro pontos do Atlético-GO, que fecha o bloco de acesso, com 60.