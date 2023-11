Sem desfalques, Ponte Preta deve repetir escalação em duelo direto contra o Tombense

Sem vencer há 10 jogos, a Ponte Preta se vê em situação ameaçadora em relação ao rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, às 17h, tem confronto direto contra o Tombense, em Tombos (MG), pela 36ª rodada, e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. A boa notícia para o torcedor, é que o técnico João Brigatti poderá repetir a escalação.

A Ponte Preta abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 35 pontos. O rival é o 14º, com 37. Entre eles ainda tem o Sampaio Corrêa, 16º, com 36, e o Ituano, em 15º, com 37. Estes clubes estão na briga para não cair à Série C. Além dos mineiros, a Ponte Preta ainda enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul, pela 37ª rodada, e encerra a Série B contra o CRB, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

Sem desfalques por disciplina, o treinador terá todo o time que esteve em campo na derrota para o Avaí, por 1 a 0, na última rodada. Havia a expectativa da volta do zagueiro Edson, porém o defensor não se recuperou a tempo da torção do tornozelo e sequer viajou com a delegação. O meia Gabriel Santiago também permanece fora.

Caso ocorra uma mudança na equipe, será por opção do treinador. Uma das probabilidades é a entrada de Weverton na lateral direita e Mailton ser deslocado para ala, função que exerceu em diversas partidas durante a competição. Para isso, o treinador terá que abrir mão de um meia. Ou Elvis, seu único armador, ou de um volante entre Feliphinho, Léo Naldi e Amaral.

A tendência é que o treinador siga com o esquema 4-4-2, adotado pelo treinador desde sua chegada. O único jogo que optou por três atacantes foi no empate por 3 a 3 contra o Sport, na Ilha do Retiro, na sua estreia.

Com isso, a provável Ponte Preta que deve ir a campo é: Caíque França; Mailton, Castro, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi, Feliphinho, Amaral e Elvis; Eliel e Jeh.