Benzema anota hat-trick e dá assistência em vitória do Al-Ittihad após 'derrubar' técnico

Desde sua chegada no Al-Ittihad que o atacante Benzema não escondia seu descontentamento com o técnico Nuno Espírito Santo. O astro francês não se encaixava no esquema do treinador, brigaram mais de uma vez e nesta semana conseguiu convencer os dirigentes do clube árabe a demitirem o português. Nesta sexta-feira, no primeiro jogo após a queda do comandante, o camisa 9 brilhou com três gols e uma assistência na vitória por 4 a 2 sobre o Abha, pelo Campeonato Saudita.

Bastante sorridente e celebrando muito os gols, Benzema fez 1 a 0 aos 38 minutos, em cobrança de pênalti. Na volta do intervalo, os visitantes empataram com Ekambi no King Abdullah Sports City, em Jidá.

Mas Benzema não queria saber de ninguém para atrapalhar sua primeira "festa" no clube que o contratou para ser a maior estrela. Logo aos oito minutos, tabelou com Coronado, dando passe genial girando sobre a bola para o brasileiro colocar a equipe em vantagem.

Aos 21 minutos, os papéis se inverterem. O camisa 9 saiu do impedimento, recebeu o lançamento do brasileiro, avançou e bateu na saída do goleiro. Celebrou de braços abertos e depois deu soco no ar. Dois minutos mais tarde, em novo passe do brasileiro, anotou seu primeiro hat-trick pelo Al-Ittihad e saiu apontando para o escudo do clube. Jumayah ainda descontou no fim.

Agora são 12 gols e cinco assistências de Benzema no Campeonato Saudita. Com o clube ainda à procura de um novo técnico, o capitão da equipe promete fazer de tudo para reerguer a equipe após alguns tropeços. Com o invicto Al-Hilal de Neymar disparado na frente, com 35 pontos, a briga é pelo segundo lugar, atualmente com o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, com 28, um a mais que o Al-Ittihad, mas com dois jogos a menos.