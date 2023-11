Após semana tensa, Cruzeiro encara Coritiba na briga contra o rebaixamento no Brasileirão

Na zona de rebaixamento e vindo de duas derrotas seguidas, para Internacional e São Paulo, o Cruzeiro teve uma semana tensa com protestos e pressão da torcida em frente ao CT devido à má fase. Focado na reabilitação para respirar na briga contra a degola no Brasileirão, faz um duelo direto contra o Coritiba, neste sábado pela 34ª rodada, às 16h, no estádio Durival de Brito, na Vila Capanema, em Curitiba.

O Cruzeiro é o 17º colocado com 37 pontos, mesma pontuação de Bahia e Vasco, mas tem dois jogos a menos, contra Fortaleza e o próprio Vasco. O técnico Zé Ricardo irá mexer no time para voltar a vencer. O atacante Rafael Papagaio retorna de suspensão e tem tudo para ocupar a vaga que foi de Arthur Gomes, com Bruno Rodrigues sendo deslocado para a ponta esquerda.

Na defesa, por opção técnica, Neris deve fazer dupla de zaga com Luciano Castán, com Lucas Oliveira sendo sacado. Na lateral-direita, William está garantido mesmo após sofrer um choque na cabeça contra o Internacional, quando perdeu por 2 a 0. Ele já vinha atuando com um capacete por conta de uma pancada contra o Cuiabá.

Outras novidades ficam para a volta do goleiro reserva Anderson, que cumpriu suspensão; o lateral-esquerdo Kaiki, recuperado de uma lesão na coxa esquerda, e o lateral-direito Wesley Gasolina, que está sendo relacionado pela segunda vez desde que operou o joelho em fevereiro. Por outro lado, o meia Fernando Henrique sofreu um trauma no joelho durante os treinos da semana e está fora.

O Coritiba até vem de uma boa vitória por 3 a 0 que decretou o rebaixamento do América-MG, mas segue na penúltima colocação com 26 pontos. A sua queda para a Série B parece uma questão de tempo, de matemática.

Desta vez, inclusive, não atuará no seu estádio, porque o Couto pereira está reservado para shows musicais. Com isso, volta à casa do Paraná Clube depois de seis anos. A última vez que ocupou a casa do arquirrival como mandante foi em 2017, quando empatou por 2 a 2 com o Vasco.

O técnico Thiago Kosloski, que cumpriu suspensão na rodada passada e está de volta, poderá repetir a escalação depois de 16 jogos. Não há desfalques.

A única dúvida, em relação ao último jogo, é o atacante Garcez, com dores musculares, mas na última rodada ele começou no banco de reservas. Já o volante Willian Farias está de volta, mas pode começar como opção na reserva. Ele cumpriu suspensão e agora briga por uma vaga no meio-campo formado por Andrey, Bruno Gomes e Sebastian Gómez. O trio foi bastante elogiado na última partida.

O auxiliar Reginaldo Nascimento, que esteve à frente da equipe no duelo contra o América-MG, falou sobre o foco em tentar salvar o Coritiba do rebaixamento. "Estamos vivenciando jogo a jogo. Temos algumas partidas para terminar o campeonato. É terminar bem, com dignidade, esse é o nosso objetivo maior. Esperamos que, neste jogo, o nosso torcedor esteja lá nos ajudando. Enquanto tivermos chances, vamos lutar."