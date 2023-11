Palmeiras tenta a reabilitação diante do Internacional e pode dormir líder do Brasileiro

Depois de uma sequência de cinco vitórias seguidas, incluindo uma virada épica por 4 a 3 sobre o Botafogo, o Palmeiras sofreu um ducha de água fria na última rodada, ao ser derrotado por 3 a 0 pelo Flamengo no Maracanã. Apesar disso, está com os mesmos 59 pontos do líder e busca a reabilitação diante do Internacional, neste sábado, às 21h, na Arena Barueri, pela 34ª rodada. Caso vença, o time paulista pode dormir líder do Brasileiro, o que parecia pouco provável algumas rodadas atrás.

Após ser eliminado nas semifinais da Libertadores pelo Boca Juniors, o Palmeiras se concentrou no nacional e emendou uma sequência positiva. Os resultados, somados a quatro derrotas do Botafogo, fizeram o time chegar forte na briga pelo título. O Palmeiras está empatado em número com o Botafogo, mas devido aos critérios de desempate aparece em terceiro lugar pelo número de vitórias: 17 a 18.

Com derrota para o Flamengo desperdiçou a chance de se tornar líder. Além disso, ainda viu o Grêmio superar por 4 a 3 justamente o Botafogo, nos mesmos moldes da virada épica de uma semana atrás, e também chegar a 59 pontos, assumindo a vice-liderança.

O técnico Abel Ferreira não terá seu 'xerife' Gustavo Gómez. O zagueiro foi expulso no início do segundo tempo contra o Flamengo e que cumpre suspensão automática. A tendência é que o treinador improvise Marcos Rocha como zagueiro direito, assim como fez na partida contra o Athletico-PR, onde o paraguaio também estava suspenso. Outra alternativa é o jovem Naves, que entrou no duelo contra o Flamengo, mantendo a formação de três zagueiros.

Estrela do ataque palmeirense, aos 17 anos, o artilheiro Endrick sabe da importância da partida para seguir na briga pelo título: "O Inter tem um time muito bom, sabemos da qualidade dos jogadores de lá, do elenco que eles têm. Já estamos colocando na nossa cabeça que é mais uma final para nós. Precisamos ganhar para nos manter vivos. Vamos buscar a todo momento a vitória" prometeu o atacante.

O Internacional também ficou instável após ser eliminado na semifinal da Libertadores para o Fluminense e segue derrapando na temporada. No Brasileiro vem de um empate sem gols justamente contra o Fluminense, no Beira-Rio. O resultado deixou o clube na segunda parte da tabela, em 12.º lugar, com 43 pontos, a 11 pontos do G6 - zona de classificação para a pré-Libertadores, e em posição desconfortável em relação ao rebaixamento. A diferença para o Cruzeiro, primeiro time do Z4, é de seis pontos, porém, os mineiros somam dois jogos a menos: 31 a 33.

O técnico Eduardo Coudet deve ter apenas uma mudança. Substituído contra o Fluminense, o lateral-esquerdo Dalbert deixou o campo discutindo com torcedores. Este atrito com a torcida pode custar caro e Nico Hernández deve voltar à lateral esquerda. O desfalque fica por conta de Bruno Henrique, que levou o terceiro amarelo. Apesar de reserva, o volante entra regularmente, principalmente no lugar de Aránguiz, que sentiu um desconforto muscular, mas que não preocupa.

Mesmo com o rival Grêmio na disputa direta pelo título, Coudet afastou qualquer possibilidade de entregar o jogo para o Palmeiras, o que rodou muito rápido pelas redes sociais: "Não penso nisso, conheço Porto Alegre, sei da rivalidade, mas nós sempre entramos em campo para ganhar. Vai ser um jogo difícil...Seria vergonhoso para a camisa e história do clube entrar em campo e achar que o time pode pensar em perder. Não faz sentido" rechaçou o treinador.