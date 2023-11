Flamengo faz o clássico com o Fluminense para seguir na briga pelo título

Distante apenas três pontos do líder Botafogo, o Flamengo se animou de vez em buscar o título do Campeonato Brasileiro para salvar esta temporada repleta de insucessos. Mas serão cinco rodadas consideradas difíceis, verdadeiras decisões, a começar pelo desafio deste sábado, quando faz o clássico diante do Fluminense, no Maracanã, a partir das 18h30, pela 34ª rodada, no Rio de Janeiro.

O Flamengo vem de grande vitória sobre o Palmeiras, por 3 a 0, no Rio, que o deixou em quinto lugar, com 56 pontos. Tem três a menos que Botafogo, Grêmio e Palmeiras, e um a menos que o Red Bull Bragantino, com 58, que fecha o G-4 - zona de classificação direta para a Libertadores. Assim como o Botafogo, que vai pegar o Fortaleza em jogo atrasado, o Flamengo também tem um jogo a menos a ser disputado contra o Red Bull Bragantino.

O Fluminense é o maior algoz do Flamengo neste momento, porque foi num Fla-Flu que levantou o título do Campeonato Carioca com uma goleada por 4 a 1. Sagrou-se campeão com um toque de 'humilhação'. Em clima de 'lua de mel', o clube ainda prega seriedade no Brasileiro. Campeão da Libertadores, o time de Fernando Diniz reencontra o palco do título, em pretende terminar a competição na melhor posição possível e, de quebra, colocar água no chope da animação do rival. No momento é o oitavo colocado, com 46 e vem de empate por 0 a 0 contra o Internacional, fora de casa.

O técnico Tite não terá desfalques e ainda contará com retornos para buscar sua terceira vitória seguida do Flamengo, que antes fez 2 a 0 no Fortaleza. Depois de cumprirem suspensão, o lateral Filipe Luís, o volante Thiago Maia e o atacante Bruno Henrique voltam a ficar à disposição. Nenhum deles tem vaga garantida. Filipe Luís terá que disputar vaga com Ayrton Lucas, enquanto Thiago Maia briga com Erick Pulgar. Já Bruno Henrique viu Everton Cebolinha ser um dos melhores em campo na última partida e também terá que lutar pela posição. Ou entrar na vaga de Luís Araújo.

Com os pés no chão, Tite evita falar em título e foca apenas no crescimento da equipe. "Se em algum momento tivermos a partida ou a pontuação (necessária para o título), a gente fala. Por enquanto nossa posição na tabela é a realidade daquilo que nos propusemos: é o próximo jogo, é o próximo passo, é a performance, é produzir bem, é vencer jogos e crescer. Aonde vamos chegar, eu não sei, mas esse é o nosso objetivo, de crescimento. O objetivo inicial é buscar a vaga direta na Libertadores."

Do outro lado, Fernando Diniz deve ir a campo com força máxima. Sem jogadores suspensos, ele deve confirmar as voltas do lateral Marcelo e do artilheiro Germán Cano, poupados em Porto Alegre (RS). A única dúvida é em torno do zagueiro Felipe Melo. Também preservado no último jogo, ele tem uma lesão muscular e ainda será reavaliado. Caso não reúna condições de jogo, Marlon fará a dupla de zaga ao lado de Nino.

Sério, Fernando Diniz promete Fluminense com foco até o fim do Brasileiro: "Temos que levar esse campeonato extremamente a sério. Tem muita coisa valendo. Não só pelo Fluminense, mas pelos princípios éticos. Tem muita gente disputando para não cair, por Libertadores, Sul-Americana e título. Nós temos que nos entregar de corpo e alma sempre que pudermos", assegura o técnico, que na segunda-feira volta a assumir a seleção brasileira que disputa as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.