Joia do Flamengo brilha, mas Brasil sofre 'apagão' e leva virada do Irã ndo Mundial Sub-17

A seleção brasileira estreou com derrota no Mundial Sub-17. Com brilho de Lorran, do Flamengo, o Brasil chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas sofreu um "apagão" na etapa final e sofreu a virada do Irã por 3 a 2, neste sábado, no International Stadium, em Jacarta, na Indonésia.

Com o resultado, o Brasil, comandado pelo técnico Phelipe Leal fica no terceiro lugar do Grupo C, ainda sem somar pontos, assim como a Nova Caledônia. A Inglaterra lidera com três, mesma pontuação do Irã.

O primeiro tempo foi de total domínio da seleção brasileira, que criou as melhores oportunidades de gol e abriu o placar logo com 27 minutos. Após jogada ensaiada em cobrança de escanteio, Rayan dominou na entrada da área e acertou um bonito chute para fazer 1 a 0.

O jogador do Flamengo foi o mais perigoso da etapa inicial e foi fundamental no segundo gol do Brasil. Aos 46, Rayan avançou em liberdade pela esquerda, tabelou com Lorran e chutou. Zamani tentou afastar e acabou jogando contra o próprio gol.

A seleção brasileira voltou para o segundo tempo mais acomodada e acabou facilitando a vida do Irã, que diminuiu aos oito minutos. Andarz jogou a bola para dentro da área do Brasil, Da Mata afastou, mas a sobra ficou com Barajeh, que limpou a marcação e chutou com precisão para fazer 2 a 1.

O Irã se aproveitou do "apagão" da seleção brasileira para empatar aos 23. O goleiro Shakouri jogou a bola para frente e surpreendeu o zagueiro da Mata, que falhou. A bola ficou com Taheri, que tocou na saída de Phillipe Gabriel para deixar tudo igual.

A virada parecia questão de tempo e aconteceu aos 27. Taheri recebeu em profundidade no meio de dois jogadores brasileiros. Ele desacelerou e tocou para Gholizadeh, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. O Brasil ainda pressionou no fim em busca do empate, mas acabou derrotado.

Ainda neste sábado, a Inglaterra aplicou até o momento a maior goleada do torneio ao fazer 10 a 0 no Nova Caledônia. Já o Japão estreou com vitória sobre a Polônia por 1 a 0, e a Argentina perdeu para Senegal por 2 a 1.