Bia Haddad vence fácil e Brasil confirma vitória sobre Coreia do Sul na Billie Jean King Cup

Bia Haddad Maia confirmou o favoritismo e garantiu o Brasil no classificatória mundial do Billie Jean King Cup em 2024 ao derrotar Sohyun Park, da Coreia do Sul, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1, em 1h05min de partida, realizada em Brasília.

Com isso, o Brasil ampliou a vantagem no confronto diante da Coreia do Sul para 3 a 0, já que a própria Bia Haddad e Laura Pigossi haviam vencido os seus confrontos na sexta-feira. Neste sábado, a número 1 do país, venceu com extrema tranquilidade, apesar do forte calor registrado em Brasília.

As partidas seguintes só serão disputadas em caso de acordo entre as duas equipes. Neste caso, Laura enfrentaria Yeonwoo Ku. E, nas duplas, Luisa Stefani formaria parceria com Bia Haddad para duelar com Dayeon Back e Bo-young Jeong.

Bia Haddad iniciou o duelo contra Sohyun Park em ritmo lento, acostumando-se ao calor de mais de 30 graus da capital brasileira. Quando se adaptou, chegou à primeira quebra no quinto game e abriu vantagem. A coreana não conseguiu fazer frente e acabou sendo derrotada por 6/2.

No segundo set, a brasileira foi ainda mais incisiva e conquistou a primeira quebra no terceiro game, abrindo 3 a 1 de vantagem. Assim como aconteceu no primeiro set, a coreana se desestabilizou e não conseguiu impedir que Bia Haddad, a número 111 do mundo, confirmasse a vitória por 6/1.

O Brasil disputará a classificatória Mundial da Billie Jean King Cup pela terceira vez desde a mudança do formato da competição, em 2020. Nas duas participações, acabou sendo derrotado pela Alemanha. A equipe brasileira nunca avançou à fase final neste atual formato.