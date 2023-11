Girona derrota Rayo Vallecano e dispara na liderança do Campeonato Espanhol

O Girona continua surpreendendo no Campeonato Espanhol. Neste sábado, disparou ainda mais na liderança ao derrotar o Rayo Vallecano por 2 a 1, no estádio de Vallecas, em Madri, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, jogando pressão sobre Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid.

Com o resultado, o Girona chegou a cinco vitórias consecutivas. A última derrota foi no dia 30 de setembro, quando levou 3 a 0 do Real Madrid. Sendo assim, chegou aos 34 pontos, podendo terminar a rodada com uma grande vantagem em relação a seus adversários. Já o Rayo Vallecano ficou estacionado no meio da tabela, com 18.

A vitória deste sábado veio com muita emoção. O Rayo Vallecano deu indícios que frustraria os planos do líder do Campeonato Espanhol ao abrir o placar com cinco minutos. Alvaro Garcia recebeu de Isi Palazon dentro da área e chutou no canto do goleiro para fazer 1 a 0. A bola bateu na trave antes de estufar as redes.

O jogo continuou franco, com ambas as equipes criando boas oportunidades. O Girona conseguiu empatar apenas aos 42. Viktor Tsygankov cruzou, Artem Dovbyk dominou com extrema categoria e soltou o pé para fazer 1 a 1.

O começo do segundo tempo foi de total domínio do Rayo Vallecano, que desperdiçou várias oportunidades de ficar à frente do placar. O castigo acabou vindo aos 20, quando Sávio pegou o rebote dentro da área e mandou para o gol, logo após Dimitrievski fazer uma linda defesa em tentativa de Dovbyk.

Na frente do placar, o Girona recuou e passou a administrar a vantagem. O Rayo Vallecano ainda tentou uma última vez, em um arremate de longa distância, mas o goleiro Paulo Gazzaniga fez uma defesa espetacular para confirmar mais uma vitória do líder do campeonato.

O Girona volta a campo no dia 25 de novembro (sábado) para enfrentar o Athletic Bilbao, no Montilivi. No mesmo dia, o Rayo Vallecano recebe o Barcelona, no Vallecas.