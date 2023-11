Arsenal bate Burnley e se mantém na cola do City; United joga mal, mas volta a vencer no Inglês

O Arsenal segue na perseguição direta ao Manchester City pela liderança do Campeonato Inglês. Neste sábado, jogando dentro de casa, o time de Mikel Arteta venceu o Burnley por 3 a 1 e se recuperou na competição. Também pela 12ª rodada, o Manchester United bateu o Luton por 1 a 0 no Old Trafford e se aproximou da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Em Londres, a vitória do Arsenal começou nos pés do belga Leandro Trossard nos acréscimos do primeiro tempo. Mesmo jogando melhor, o clube londrino conseguiu assustar a torcida aos 9 minutos da etapa final, com o gol de empate do Burnley com Josh Brownhill. Mas William Saliba tranquilizou a arquibancada e recolocou o time da casa a frente no placar pouco tempo depois, com 12.

Controlando a partida desde o início, o Arsenal fechou o placar com Zinchenko aos 29 minutos. Na reta final da partida, ainda deu tempo do português Fabio Vieira ser expulso. A vitória leva o Arsenal à vice-liderança com 27 pontos, mesma pontuação do Manchester City, que ainda joga contra o Chelsea no domingo, às 13h30, no Stamford Bridge. Derrotado fora de casa, o Burnley segue na zona de rebaixamento, com 4 pontos.

No Old Trafford, o Manchester United entrou em campo pressionado após a derrota para o Copenhagen na Liga dos Campeões. Mas, mesmo com a vitória por 1 a 0 contra o Luton, o time de Erik ten Hag não jogou bem dentro de casa contra uma das equipes mais frágeis da competição. O gol da partida foi marcado por Victor Lindelof, aproveitando o rebote de uma finalização forte de Rashford.

A vitória levou o Manchester United aos 21 pontos, na sexta posição provisória - o clube ainda aguarda as demais partidas da rodada. O Luton Town, com apenas uma vitória na competição, segue com 6 pontos e próximo da zona de rebaixamento, na 17ª posição.

VITÓRIA DO EVERTON

Também em Londres, o Everton venceu o Crystal Palace por 3 a 2 no Selhurst Park e ganhou posições importantes na classificação. O clube chegou a 14 pontos, ainda atrás do adversário, que se mantém com 15. Os dois clubes estão no meio da tabela, mas cada vez mais distante da zona de rebaixamento.

Com a bola rolando, Mykolenko abriu o placar e Eberechi Eze deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Abdoulaye Doucoure recolocou os visitantes na frente do placar, mas o francês Odsonne Edouard buscou novamente o empate. Na reta final da partida, o experiente Idrissa Gueye fechou o resultado para o Everton.