Mano Menezes não relaciona Fausto Vera, mas trio reforça Corinthians contra o Grêmio

O volante Fausto Vera ficou fora da lista de relacionados do técnico Mano Menezes para o jogo com o Grêmio, marcado para este domingo, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Brasileirão. O clube não informou o motivo da ausência do atleta, deixando entender que foi por opção do treinador. O lateral Rafael Ramos também não foi chamado para a partida.

Por outro lado, Mano Menezes poderá contar com o lateral Fagner, além dos atacantes Felipe Augusto e Wesley, todos ficaram de fora do empate por 1 a 1 com o Atlético-MG por suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. No entanto, apenas o primeiro deve ser escalado entre os titulares.

Neste sábado, Mano Menezes iniciou o último treino, antes do embate frente ao Grêmio, com uma curta sessão de vídeos. Ele fez também trabalhos de alta intensidade e menor volume. A equipe realizou também algumas movimentações táticas no campo, seguido de jogadas em bola parada.

A expectativa é que Mano Menezes escale o Corinthians com: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu (Fábio Santos); Gabriel Moscardo, Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Romero e Yuri Alberto . O volante Paulinho e o atacante Giovane continuam entregues ao Departamento Médico.

O Corinthians entra na rodada precisando vencer para se distanciar de vez da zona de rebaixamento. Com 41 pontos, o time paulista aparece em 14º lugar, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana.

"Não gosto de fazer projeção, nem em conjunto de jogos. Nunca fui treinador que senta com o time e fala 'de 15 pontos, temos que fazer tantos'. Isso não funciona, o que funciona é entregar o melhor. O que você acha que vai ser em Porto Alegre no domingo? É dureza em cima de dureza", disse. Mano Menezes.