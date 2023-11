Soteldo ainda sente dores na coxa e Santos irá avaliar camisa 10 antes de clássico

O técnico Marcelo Fernandes tem uma dúvida importante para escalar o Santos no clássico deste domingo contra o São Paulo. Yeferson Soteldo ainda se recupera de dores no músculo adutor da coxa esquerda e será avaliado horas antes da partida, marcada para as 18h30 na Vila Belmiro, para saber se terá condições de ser titular na partida da 34ª rodada, que pode tirar o clube da luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Soteldo já foi desfalque na vitória por 1 a 0 contra o Goiás na última quinta-feira e trabalhou a semana toda, dia e noite, com o departamento médico do Santos para estar em condições de jogar o clássico San-São. Ainda assim, a comissão técnica trabalha com cautela e não confirma a titularidade do camisa 10, aguardando uma última avaliação na manhã de domingo.

Mas o venezuelano não é o único problema santista no clássico. O lateral-esquerdo Dodô ainda sente dores no joelho esquerdo e não deve ser relacionado, cedendo sua posição para o jovem Kevyson, de apenas 19 anos. O zagueiro João Basso, com uma lesão muscular na coxa, também é desfalque certo para a partida.

Neste sábado, Marcelo Fernandes comandou apenas uma atividade leve com os jogadores que foram titulares contra o Goiás, de olho na recuperação física do elenco. O provável time do Santos para enfrentar o São Paulo tem: João Paulo; Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevyson; Tomás Rincón, Rodrigo Fernández, Jean Lucas e Lucas Lima (Nonato); Maxi Silvera (Soteldo) e Marcos Leonardo.

Sem perder há cinco jogos, o Santos chegou a 41 pontos e está muito próximo de encerrar de vez qualquer chance de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A última derrota do clube foi a histórica goleada para o Internacional no Beira-Rio por 7 a 1. Desde então, venceu Coritiba, Flamengo e Goiás e empatou com Corinthians e Cuiabá.