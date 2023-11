Luis Suárez gerou arrecadação milionária para o Grêmio neste ano; veja quanto

Aos 36 anos e considerado um dos grandes craques do futebol mundial, Luis Suárez continua fazendo sucesso dentro e fora dos gramados. Na quinta-feira, por exemplo, ele deixou o estádio de São Januário ovacionado ao fazer três gols na virada histórica do Grêmio sobre o Botafogo, por 4 a 3, pelo Campeonato Brasileiro.

Em meio às notícias de uma eventual saída no final do ano para jogar com Lionel Messi no Inter Miami em 2024, Suárez está perto de completar um ano de clube - foi anunciado oficialmente em dezembro de 2022, trazendo milhões em arrecadação ao time tricolor. De acordo com informações do próprio departamento de marketing do Grêmio, Suárez já vendeu mais de R$ 10 milhões em camisas e produtos com sua marca. O valor representa quase um terço do total arrecadado até o momento pela loja oficial do clube.

Foram disponibilizados cerca de 40 itens licenciados com a identificação de Suárez, como baldes de pipoca, copos, chaveiros, boneco, bonés, cachecóis, camisetas, linha de camisas retrô na cor celeste, cuias e garrafas térmicas, mão alusiva ao gesto do uruguaio nas comemorações, entre outros. No total foram mais de 42 mil produtos comercializados com a temática, mas o produto mais procurado foi mesmo a camisa com o número 9 às costas - quase 30 mil uniformes adquiridos com o nome do "Pistolero" até o começo do mês de novembro.

GRÊMIO DOBRA RECEITA COM SÓCIO-TORCEDOR

O Grêmio superou a marca de 50 mil sócios-torcedores em um ano e chegou a 113 mil inscritos em seu programa. Desde meados de 2022, o time gaúcho saltou de pouco mais de 60 mil para os 113 mil atuais. Foram praticamente 15 mil novos sócios entre julho e dezembro do ano passado, e mais 40 mil neste ano.

Outro dado significativo é que o clube tricolor tinha uma receita mensal de R$ 4 milhões por mês com seu programa de sócios. Com esse aumento, o faturamento praticamente dobrou ao atingir as cifras de R$ 8 milhões por mês.

Um dos patrocinadores do Grêmio, a casa de apostas Esportes da Sorte prevê em contrato o pagamento ao Grêmio de um valor adicional em agosto de cada ano em que Suárez estiver no clube, estimado em US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões). Também em contrapartida, a empresa tem direito a algumas ativações envolvendo Suárez, como por exemplo, que o astro uruguaio utilize bonés com o logo da casa de apostas em determinações situações.