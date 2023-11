Torcedores invadem gramado e promovem briga generalizada em Coritiba x Cruzeiro

Torcedores de Coritiba e Cruzeiro promoveram uma briga generalizada no gramado do estádio Durival Britto, na capital paranaense, durante a partida entre as duas equipes, neste sábado, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A confusão começou já nos acréscimos, logo após o Coritiba abrir o placar.

O atacante Robson havia balançado as redes aos 45 minutos da etapa final. Logo após o gol, cruzeirenses superaram o alambrado e invadiram o gramado. No mesmo instante, torcedores do Coritiba também pularam no campo de jogo e iniciaram a briga generalizada, que demorou para ser contida.

Os seguranças presentes no local não conseguiram evitar o confronto, que só foi interrompido quando a polícia entrou no gramado.

O gol do Coritiba ainda estava sendo checado pelo VAR quando começou o confronto, sendo confirmado posteriormente. Os jogadores correram para o vestiário e a partida foi paralisada. O árbitro Bráulio da Silva Machado havia indicado seis minutos de acréscimo. Ronaldo Fenômeno, dono da SAF do Cruzeiro, acompanhou a delegação cruzeirense e estava vendo a partida in loco.

A arbitragem decidirá se dará prosseguimento ao jogo ainda neste sábado ou se encerrará a partida, sem os acréscimos. O caso deve parar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A partida é decisiva para as duas equipes, que tentam evitar o rebaixamento para a Série B. O time paranaense é o penúltimo colocado, com 26 pontos (sem incluir os eventuais pontos da vitória parcial deste sábado) e tem chances remotas de escapar. Já a equipe mineira tem 37 e tem maiores chances de evitar a queda por ter dois jogos a menos na tabela.