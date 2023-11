Avaí empata com o CRB e elimina possibilidade de rebaixamento na Série B

O Avaí está garantido na próxima edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de um segundo turno de recuperação, empatou com o CRB na tarde deste sábado, na Ressacada, pelo placar de 1 a 1. Com isso, chegou aos 43 pontos e não pode mais ser alcançado pelos times que estão na zona do rebaixamento. Os gols do jogo foram marcados por Gabriel Poveda e Léo Pereira.

Com este empate, o Avaí manteve a 13ª colocação e abriu sete pontos para Chapecoense e Sampaio Corrêa, que lutam contra a zona da degola. Faltando dois jogos para o fim da competição, o CRB chegou aos 54 pontos e se manteve na 10ª colocação.

O primeiro tempo foi marcado por bastante movimentação. O CRB teve uma postura mais agressiva no início e levou perigo ao gol defendido por Igor Bohn. João Paulo, Léo Pereira e Hyuri se destacaram para os visitantes. O Avaí foi crescendo no jogo aos poucos, com Gabriel Poveda e Fellipe Bastos.

Após cruzamento na área do time alagoano, o VAR recomendou revisão e o árbitro Paulo Henrique Schleich Vollkopf assinalou pênalti para o Avaí. Na cobrança, Gabriel Poveda foi melhor que o goleiro Vítor Caetano e colocou o time da casa em vantagem. Destaques do Avaí, Poveda e Fellipe Bastos quase ampliaram a vantagem antes do intervalo.

No segundo tempo, o CRB conseguiu acertar suas ações ofensivas e chegar ao empate. Aos 14 minutos, após disputa na área do Avaí, a bola sobrou para o atacante Léo Pereira, que acertou chute forte, sem chances de defesa para Igor Bohn. O time visitante quase virou o marcador com Rafael Longuine, mas Bohn defendeu.

Aos 37 minutos, Lucas Lima fez grande jogada, passou pela marcação e chutou para fora, perdendo a chance de conseguir a virada na reta final da partida. A resposta do Avaí aconteceu aos 46, quando Felipinho arriscou de longe e a bola passou muito perto do gol do CRB.

Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí volta a campo na segunda-feira (20), para enfrentar o Sampaio Corrêa, às 19h, no Castelão, de São Luís. No mesmo dia, o CRB joga às 21h, no Rei Pelé, contra o Tombense.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 1 CRB

AVAÍ - Igor Bohn; Thales, Jonathan, Alan Costa e Natanael (Cortez); Wellington, Fellipe Bastos (Andrey) e Giovanni (Gaspar); Waguininho (Felipinho), Gabriel Poveda (Gustavo) e Jean Lucas. Técnico: Eduardo Barroca.

CRB - Vito Galeano; Hereda, Fábio Alemão, Anderson Conceição (Saimon) e Matheus Ribeiro; Auremir, Lucas Lima e João Paulo (Bruno Silva); Mike, Hyuri (Jailson Cauã) (Renato), Léo Pereira (Rafael Longuine). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Gabriel Poveda (pênalti), aos 33 minutos do primeiro tempo. Léo Pereira, aos 14 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Giovanni e Jean Lucas (AVA); Hereda, Matheus Ribeiro, Mike e Renato (CRB)

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

RENDA - R$ 107.743,00.

PÚBLICO - 6.474 torcedores.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).