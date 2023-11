Chapecoense supera Botafogo-SP em casa e respira na luta contra a queda na Série B

A Chapecoense pôs fim a sua sequência de três derrotas seguidas, neste sábado, ao vencer o Botafogo-SP por 2 a 0, na Arena Condá, em Chapecó (SC). A vitória na 36ª rodada mantém o time catarinense vivo na Série B do Campeonato Brasileiro, saindo momentaneamente da zona de rebaixamento. Marcinho e Bruno Leonardo, ambos no segundo tempo, foram os autores dos gols.

O resultado fez a Chapecoense chegar a 36 pontos, empatado com o Sampaio Corrêa, porém com uma vitória a mais (8 a 7), deixando o time em 16º lugar. Para terminar a rodada fora da zona da degola, o time catarinense terá que "secar" a Ponte Preta, contra o Tombense. Apenas cumprindo tabela, o Botafogo-SP é o 12º colocado, com 47 pontos.

Precisando do resultado, a Chapecoense iniciou pressionando o Botafogo no campo de ataque. Com volume ofensivo, os donos da casa pecavam na hora da conclusão. Quando conseguiu encaixar, Giovanni Pavani parou no goleiro Matheus Albino. Depois, Mancha, sozinho na área, acertou o travessão.

O Botafogo pouco tinha inspiração para responder. A melhor chance foi em uma cabeçada de Lucas Dias, defendida por Airton. Na reta final, o nervosismo tomou conta da Chapecoense. Mesmo melhor em campo, os erros não deixavam o time progredir em direção ao gol.

Na segunda etapa, a Chapecoense enfim conseguiu acertar um ataque e abriu o placar, com menos de um minuto. Bruno Nazário enfiou bela bola para Marcinho, que apenas deslocou o goleiro para marcar. Além da vantagem, os donos da casa ficaram mais confortáveis em jogo, quando Lucas Dias foi expulso, aos 14 minutos.

Aos 22 minutos, o jogo ficou tenso, quando Mancha teve um choque de cabeça com Edson Carioca, e caiu desacordado em campo. Após recuperar a consciência, o lateral saiu de ambulância do estádio, encaminhado para o hospital.

Com a bola rolando, a Chapecoense fez valer a superioridade numérica e ampliou o placar aos 31. Em cobrança ensaiada de escanteio, Bruno Nazário ergueu a bola na área e Bruno Leonardo testou firme para balançar as redes. Com a vitória encaminhada e com um a mais em campo, o time catarinense apenas administrou o resultado até o apito final.

A Chapecoense abre a 37ª rodada, na próxima sexta-feira (17), às 19h, contra o Ituano, no Novelli Júnior, em Itu (SP). Já o Botafogo-SP atua no sábado (18), contra o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, no sul de Santa Catarina.

FICHA TÉCNICA:

CHAPECOENSE 2 X 0 BOTAFOGO-SP

CHAPECOENSE - Airton; Ronei, Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Mancha (Fabiano); Gustavo Cazonatti, Victor Ferraz (Pablo Oliveira), Bruno Nazário (Marco Antônio), Giovanni Pavani (Kaio) e Marcinho; Henrique Dourado (Kayke Dourado). Técnico: Claudinei Oliveira.

BOTAFOGO-SP - Matheus Albino; Lucas Dias, Diogo Silva e Marcio Silva; Vidal, Carlos Manuel, Pedro Rodrigues (Luis Felipe), Mantuan (William), Guilherme Madruga (Marcos Júnior) e Osman (Edson Cariús); Toró (Edson Carioca). Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS - Marcinho, no 1º minuto, e Bruno Leonardo, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Rodrigues (Botafogo-SP); Gustavo Cazonatti (Chapecoense).

CARTÃO VERMELHO - Lucas Dias (Botafogo-SP).

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA - R$ 83.170,00

PÚBLICO - 4.415 torcedores.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).