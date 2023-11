Ponte Preta quebra jejum, bate Tombense e deixa a zona de rebaixamento da Série B

Após passar 10 rodadas sem vencer, a Ponte Preta quebrou o jejum ao bater o Tombense por 1 a 0, em Tombos (MG), neste sábado. Com o resultado, deixou a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao fim da partida válida pela 36ª rodada, o time de Campinas aparece no 15º lugar, com 38 pontos, um à frente do próprio time mineiro, 16º colocado, que também briga para não cair à Série C.

Este jogo era considerado de vida ou morte para a Ponte Preta por se tratar de um confronto direto. Agora a missão do time de Campinas é manter-se fora da zona de degola, tendo pela frente o Juventude, em Caxias do Sul (RS), e depois o CRB, em casa. O Tombense vinha de três vitórias seguidas e defendia uma série invicta de cinco jogos. Enfrentará agora CRB e o Mirassol, na sequência.

Mesmo atuando como visitante, foi a Ponte Preta que teve a iniciativa. Buscou ter mais a posse no campo de ataque, o time acuava o Tombense, que não conseguia se organizar e armar o contra-ataque. Porém, a finalização só veio aos 28 minutos, em cobrança de falta de Elvis, defendido por Felipe Garcia. Vendo que poderia arriscar mais, a Ponte quase abriu o placar, mas a cabeçada de Felipe Amaral parou no travessão.

A situação dos donos da casa ficou complicada quando perdeu sua dupla de zaga: Roger Carvalho e Ednei saíram lesionados de campo. Apesar de ter mais presença ofensiva, o time paulista não conseguiu traduzir o volume em gols, permanecendo o empate até o intervalo.

O segundo tempo teve o mesmo cenário, com a Ponte preta marcando bem e tentando ir ao ataque. Mas o gol saiu num lance estranho. O experiente meia Elvis cobrou falta bem alta em direção ao gol, mas o goleiro Felipe Garcia errou na subida, vendo a bola tocar em suas mãos e entrar. Uma falha gritante, aos 21 minutos.

Depois disso não teve mais jogo, porque a Ponte se fechou, manteve a forte marcação e não permitiu as finalizações do adversário. O jogo teve ainda seis minutos de acréscimos, uma eternidade para a torcida pontepretana, que tem sofrido demais nesta competição.

Na próxima rodada, a Ponte segue como visitante, quando visita o Juventude, no próximo sábado, às 17h, em Caxias do Sul (RS). Já o Tombense encerra a 37ª rodada, na segunda-feira (20), contra o CRB, no Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA:

TOMBENSE 0 X 1 PONTE PRETA

TOMBENSE - Felipe Garcia; Kevin, Ednei (Augusto), Roger Carvalho (Wesley) e Egídio; Bruno Silva (Alex Sandro), Bruno Matias, Matheus Frizzo e Guilherme Santos (Jaderson); Keké (Marcelinho) e Fernandão. Técnico: Moacir Júnior.

PONTE PRETA - Caíque França; Luiz Felipe, Castro, Fábio Sanches e Artur; Feliphinho, Felipe Amaral, Ramon Carvalho (Paulo Baya) e Elvis (Léo Naldi); Pablo Dyego (Eliel) e Jeh (Igor Torres, depois Samuel Andrade). Técnico: João Brigatti.

GOL - Elvis, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jeh, Igor Torres, Felipinho e Fábio Sanches (Ponte Preta); Bruno Silva e Alex Sandro (Tombense).

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Almeidão, em Tombos (MG).