Santos quer se livrar de vez do rebaixamento e São Paulo busca 1ª vitória fora de casa

Muito perto de garantir sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos volta à Vila Belmiro para o clássico deste domingo contra o São Paulo, que persegue, no fim do campeonato, a sua primeira vitória fora de casa na competição. O duelo está marcado para as 18h30.

O Santos tem 41 pontos e está invicto há cinco partidas. Depois de levar 7 a 1 do Inter, o time reagiu, mostrou competência principalmente fora de casa e ganhou três dos últimos cinco compromissos. Com isso, viu o risco de queda baixar de 21,4% para 3,9%, segundo a projeção da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A última vitória fora de casa sobre o Goiás, um concorrente direto na luta contra a queda, foi importante para deixar os rivais para trás e fazer com que a equipe subisse para o 13º lugar. Mas, nas contas do Santos, ainda é preciso somar mais quatro ou cinco pontos até o fim do torneio para assegurar a permanência na elite.

O centroavante argentino Julio Furch foi o herói da vitória que deixou os santistas aliviados. "São três pontos muito importantes, mas necessitamos de mais pontos. Vamos continuar trabalhando para conquistar a maior quantidade possível."

Com pouco tempo de recuperação física, o técnico Marcelo Fernando não sabe se poderá contar com todos os titulares para o clássico. "Vamos esperar até o último segundo, a diretoria está fazendo de tudo", limitou-se a dizer o treinador.

UM ANO SEM VITÓRIA

Já faz um ano que o São Paulo não conquista uma vitória na condição de visitante em jogos do Brasileirão. Nesta edição, o time de Dorival Júnior não ganhou uma partida sequer fora do Morumbi. A última vez que somou os três pontos como forasteiro foi em 13 de novembro de 2022. Na ocasião, última rodada da edição de 2022 da competição, goleou o Goiás por 4 a 0 em Goiânia.

Isso não é um problema para Dorival Júnior, mas o treinador admite que incomoda. O importante, disse o técnico, é que a equipe, na mesma Vila Belmiro em que vai atuar neste domingo, mas na condição de mandante, fez sua parte diante do Bragantino na rodada anterior e chegou aos 45 pontos.

"Nunca peguei um time tão vibrante e guerreiro como esse do São Paulo. Deixa tudo dentro de campo", falou Dorival, orgulhoso de seu time, campeão da Copa do Brasil. "Estamos preparados para o nosso compromisso contra o Santos e vamos tentar terminar o campeonato da melhor maneira possível".

O comandante são-paulino tinha a expectativa de contar com o retorno de James Rodríguez, que desfalcou o time na quarta-feira passada por causa de problema gastrointestinal. Mas ele sentiu dores musculares no treino deste sábado e foi vetado. As outras estrelas, Lucas e Calleri, não devem mais jogar em 2023.