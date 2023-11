Cuiabá e Fortaleza correm atrás de marca para acabar com risco de rebaixamento no Brasileirão

Apesar de estarem em momentos distintos, Cuiabá e Fortaleza se enfrentam neste domingo, às 18h30, na Arena Pantanal, no Mato Grosso, com o mesmo objetivo: chegar à marca dos 45 pontos para acabarem matematicamente com o risco de rebaixamento no Brasileirão. Os donos da casa chegam embalados por duas vitórias fora de casa, enquanto o adversário não conseguiu voltar a vencer desde quer perdeu o título, nos pênaltis, da Copa Sul-Americana para o LDU, do Equador.

Atualmente, o Cuiabá é décimo colocado com 44 pontos e além de querer acabar com os riscos de degola, também está sonhando com uma vaga inédita na Libertadores do próximo ano. O técnico António Oliveira tem dois desfalques: o lateral-esquerdo Rikelme, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o volante Ronald, que está emprestado pelo Fortaleza. Com isso, PK, substituto direto na lateral-esquerda, é quem deve começar jogando. No meio-campo, Fernando Sobral volta de suspensão e será titular. A única dúvida está no setor, entre Denilson e Filipe Augusto.

O Fortaleza, apesar do jejum de vitórias que já dura cinco jogos no Brasileirão, está em 11º, com 43 pontos. O técnico Juan Pablo Vojvoda conta com um importante retorno para retomar o caminho das vitórias: o atacante argentino Imanol Machuca. Ele cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Athletico, em Curitiba (PR), mas disputa a vaga com Guilherme e Pedro Rocha.

De qualquer forma, o comandante falou do duelo contra o Cuiabá e do que espera na sequência de jogos. "Nossa responsabilidade é recuperar bem fisicamente, principalmente para esta partida contra o Cuiabá. Depois voltamos para Fortaleza e temos três ou quatro dias, o que não é muito para nós", disse o técnico, reforçando o cansaço do elenco.