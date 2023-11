76ers batem Pacers em jogo de 50 pontos de Maxey; Jokic faz 'triple-double', mas Nuggets perdem

Em ótimo início de temporada na NBA, Tyrese Maxey anotou neste domingo a maior pontuação da carreira, com 50 pontos durante a vitória por 137 a 126 do Philadelphia 76ers sobre o Indiana Pacers. O resultado mantém a franquia da Pensilvânia na liderança da Conferência Leste, com oito vitórias e apenas uma derrota, duas posições acima dos Pacers, que ocupam a terceira colocação, com seis.

Munido de mais protagonismo na equipe após a saída de James Harden para o LA Clippers, o ala-armador de 23 anos está com uma média de 28,6 pontos por jogo e tem sido muito importante para a campanha líder dos 76ers. Os 50 pontos marcados por ele configuram a terceira maior pontuação em um mesmo jogo da atual temporada regular, atrás apenas dos 51 de Zach LaVine, do Chicago Bulls, e dos 54 e de Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks.

A franquia da Pensilvânia também contou com um ótimo de desempenho de Joel Embiid, autor de 36 pontos e também responsável por motivar Maxey. "Joel queria que eu marcasse os 50 pontos mais do que eu mesmo", contou o jovem destaque dos 76ers. "Quando ele me deu a bola, ele falou 'você vai acertar esta cesta'. É isso que eu aprecio nos meus companheiros, treinadores e fãs. Foi um ótima noite e conseguimos a vitória, o que é o mais importante".

JOKIC NÃO IMPEDE DERROTA DOS NUGETTS

A noite de domingo também teve em quadra os líderes do Oeste, que, diferentemente dos líderes do Leste, acabaram derrotados. Nem mesmo um incrível "triple-double" de 36 pontos, 21 rebotes e 11 assistências de Nikola Jokic impediu que o Denver Nuggets perdesse por 107 a 104 para o Houston Rockets, liderado pelo turco Alperen Sengun e seu combinado de 23 pontos e oito rebotes.

Os Nuggets continuam em primeiro, perseguido pelo próprio Rockets, quarto colocado. O segundo é o Dallas Mavericks, que contou com 36 pontos, seis rebotes e sete assistências de Kyre Irving para vencer o New Orleans Pelicans por 136 a 124. Já a terceira posição é do Minnesota Timberwolves, vencedores de embate com o Golden State Warriors. Autor de 33 pontos, seis rebotes e sete assistências, Anthony Edwards foi o principal responsável pela vitória por 116 a 110. Pelo lado dos Warrios, Stephen Curry foi o destaque, com 38 pontos.

MAIS JOGOS

A noite repleta de partidas foi de bons números para outros jogadores. Em San Antonio, Ben Adebayo teve um "double-double" de 24 pontos e 11 rebotes, além deter somado seis assistências, para ajudar o Miami Heat a vencer os Spurs por 113 a 118. O lado derrotado teve dois "double-double", um de Keldon Johnson anotando 20 rebotes e 12 rebotes, e outro da sensação Victor Wembanyama, autor de 18 pontos e 11 rebotes.

Mile Bridges (27 pontos e 13 rebotes) liderou a vitória por 102 a 94 do Brooklyn Nets sobre o Washington Wizards, em Nova York, enquanto Nikola Vucevic somou 21 pontos a 12 rebotes para comandar o 119 a 108 dos Bulls diante do Detroit Pistons, em Chicago. No triunfo por 116 a 110 do Los Angeles Lakers sobre o Portland Trail Blazzer, Anthony Davis foi o nome da partida, com 30 pontos, 13 rebotes e seis assistências. Em Phoenix, Shai Gilgeous-Alexander fez 35 pontos para o Oklahoma City Thunder em vitória por 111 a 99 sobre o Suns de Kevin Durant, autor de 28 pontos.

Confira os resultados da NBA deste domingo:

New York Knicks 129 x 107 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 102 x 94 Washington Wizards

LA Clippers 101 x 105 Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers x 126 Indiana Pacers

Chicago Bulls 107 x 104 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 124 x 136 Dallas Mavericks

San Antonnio Spurs 113 x 118 Miami Heat

Phoenix Suns 99 x 111 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 116 x 110 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 116 x 110 Portland Trail Blazers

Confira os jogos da NBA desta segunda-feira:

Boston Celtics x New York Knicks

Toronto Raptors x Washington Wizards

Milwaukee Bucks x Chicago Bulls

Sacramento Kings x Cleveland Cavaliers