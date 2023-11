Marcelo Chamusca recebe proposta do mundo árabe e deixa o comando do Botafogo-SP

O técnico Marcelo Chamusca não comanda mais o Botafogo-SP nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Ele recebeu uma proposta do mundo árabe e acertou sua saída do clube nesta segunda-feira. A direção divulgou a informação e confirmou que o auxiliar José Leão irá comandar a equipe nos dois últimos jogos restantes na Série B.

Além de Chamusca, o auxiliar Flávio Tanajura também deixou o clube. O nome do clube árabe não foi divulgado. O irmão de Marcelo, Péricles Chamusca, treina o Al-Taawoun, sendo o único treinador brasileiro na Arábia Saudita.

Marcelo Chamusca chegou ao Botafogo-SP em junho para substituir Adilson Batista. Ao todo foram 22 jogos no comando do time, com seis vitórias, oito derrotas e oito empates. Garantiu a permanência do time na Série B de 2024, ocupando a 12ª colocação, com 47 pontos.

O auxiliar José Leão já chegou a ficar à frente do time na temporada, por um jogo, na vitória sobre o Novorizontino por 1 a 0, com gol 'Puskas' de Guilherme Madruga. Ele comandará o time contra o Criciúma no próximo sábado, às 17h, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 37ª rodada, e também diante do Londrina no dia 25, às 17h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).