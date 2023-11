Mano assume responsabilidade por derrota 'vexatória': Tudo que o torcedor fizesse, teria razão'

O técnico Mano Menezes assumiu a responsabilidade pela goleada, por 5 a 1, sofrida pelo Corinthians para o Bahia, nesta sexta-feira, na Neo Química Arena. Ao mesmo tempo, o treinador não vinculou a derrota 'vexatória' ao momento tenso vivido no clube por causa das eleições presidenciais a serem realizadas neste sábado no Parque São Jorge.

"Tudo deu errado, Não salvamos nada em um jogo como esse. Começamos com uma ideia escolhida pelo treinador, que não se sustentou e que teve de ser trocada com 20 minutos do primeiro tempo. Não é preciso falar mais nada. O treinador está assumindo que a ideia para o jogo não funcionou. Temos de pedir desculpas, nunca passei por isso como treinador, foi muito doloroso para a gente, nas nunca tivemos em condições de entregar algo melhor no jogo e a maior responsabilidade pela derrota é do treinador", disse Mano, em entrevista coletiva.

O técnico não relacionou os problemas enfrentados pelo clube no ano com o desempenho da equipe frente ao Bahia. "Eu seria muito canalha se fizesse esse tipo de relação. O que aconteceu no ano pertence ao clube, mas nada se justifica o jogo que fizemos hoje."

Mano também não considera que a tensão vivida no clube com as eleições presidenciais possa ter prejudicado o desempenho do time. "A gente sempre conseguiu trabalhar sem a interferência dessas coisas externas no nosso dia a dia. Não acredito seja isso que tenha influenciado nosso desempenho na partida."

Sobre os protestos e invasão do gramado por parte da torcida, após a derrota, Mano considerou justo. "Tudo que o torcedor fizesse hoje, ele teria razão."

O Corinthians volta a jogar na terça-feira, em São Januário, no Rio, e Mano tem certeza de que o time vai se comportar melhor. Vamos jogar melhor porque não é possível jogar pior do que jogamos hoje. Na terça teremos o Corinthians de volta."