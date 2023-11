Última rodada da Série B vai definir dois acessos e dois rebaixamentos

A Série B do Campeonato Brasileiro chegou em sua rodada final com disputas acirradas tanto pelo acesso quanto pela permanência. Os dez jogos da 38ª rodada serão realizados neste sábado, todos com início às 17h, e apenas dois deles não influenciarão nas definições da tabela. Enquanto seis times disputam as duas últimas vagas à elite, outros quatro lutam por duas posições que evitam o rebaixamento à Série C.

Na parte de cima da tabela, Juventude e Vila Nova dependem apenas de suas forças para subirem, mas Atlético-GO, Novorizontino, Mirassol e Sport também chegam na rodada final com chances. Vitória (72) e Criciúma (64) já garantiram o acesso à Série A. O time baiano já é campeão antecipado, enquanto os catarinenses buscam confirmar o segundo lugar.

O Juventude, terceiro colocado com 62 pontos, atua no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), diante do Ceará, que soma 50 e apenas cumpre tabela. Já o Vila Nova, quarto com 61 pontos, vai até Natal (RN), no Frasqueirão, para enfrentar o lanterna (20º) ABC, que nem vai ter o técnico Argel Fuchs. Ele se desligou do clube no meio de semana.

Fora do G-4, o Atlético-GO (61) recebe em Goiânia (GO) o Guarani, que não tem mais chance de acesso. Na sequência da tabela, aparecem o Novorizontino (60), que recebe o Criciúma; o Mirassol (60) que atua fora diante do ameaçado Tombense e o Sport (60) que recebe no Recife (PE) o ameaçado Sampaio Corrêa.

No lado oposto, Sampaio Corrêa e Ponte Preta também não precisam de combinação caso vençam, mas Tombense e Chapecoense também buscam a permanência. Londrina (28) e ABC (25) já estão rebaixados.

O Sampaio Corrêa, com 39 pontos, embora dependa apenas de si para permanecer na Série B, vai atuar fora. Mesma situação da Ponte Preta, também com 39, mas que recebe em Campinas o CRB, apenas cumprindo tabela. Já o Tombense tem 37, mesmo número da Chapecoense, que recebe o líder Vitória, prometendo ir com time misto até Chapecó (SC). Apenas os duelos entre Avaí e Ituano e entre Botafogo e Londrina não influenciarão nas definições.

CONFIRA OS JOGOS DA 38ª RODADA:

SÁBADO - 17h

Atlético-GO x Guarani

Ponte Preta x CRB

Avaí x Ituano

Novorizontino x Criciúma

Chapecoense x Vitória

Botafogo x Londrina

Sport x Sampaio Corrêa

Ceará x Juventude

Tombense x Mirassol

ABC x Vila Nova