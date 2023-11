Russell lidera último treino livre do GP de Abu Dabi de F-1; Verstappen é 6º

O último treino livre para o Grande Prêmio de Abu Dabi, neste sábado, foi bem diferente de sexta-feira, quando teve pilotos inesperados à frente e muita turbulência. Sem nenhuma bandeira amarela, os 60 minutos de pista livre acabaram com George Russell, da Mercedes, na liderança. Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren, terminaram em segundo e em terceiro, respectivamente.

Atual tricampeão de Fórmula 1, Max Verstappen, da Red Bull, reclamou muito do carro e ficou apenas em sexto, atrás também de Alexander Albon, da Williams, e Charles Leclerc, que colocou a Ferrari em quinto lugar.

Disputando o vice-campeonato do mundial de pilotos, Sergio Pérez e Lewis Hamilton continuaram sofrendo com os carros. O mexicano terminou o treino com o 11º melhor tempo, atrás do britânico. Fernando Alonso foi apenas o 14º, confirmando o fim de ano ruim da Aston Martin, sensação dos primeiros GP.

Destaque também para os pilotos da Williams. Alexander Albon ficou no quarto lugar, enquanto Logan Sargeant finalizou em oitavo. Já o espanhol Carlos Sainz errou na sua única volta rápida e acabou em último.

Os pilotos voltam para a pista às 11h deste sábado para o classificatório. A largada da corrida que encerra a temporada ocorre às 11 horas, no domingo.

Confira o resultado do segundo treino livre do GP de Abu Dabi:

1º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min24s418

2º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min24s513

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min24s810

4º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min24s925

5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min25s099

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min25s153

7º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min25s194

8ª - Logan Sargeant (EUA/Williams), em 1min25s205

9º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), em 1min25s222

10º - Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo), em 1min25s258

11º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min25s259

12º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min25s292

13º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min25s303

14º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min25s343

15º - Lance Stroll (CAN/Aston Marin), em 1min25s405

16º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min25s420

17º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), em 1min25s584

18º - Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri), em 1min25s597

19º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), em 1min25s652

20º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), em 1min25s713