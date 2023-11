Alisson falha em gol de Haaland, mas Liverpool busca empate com City no Inglês

O Manchester City largou na frente após mais um gol de Haaland no Campeonato Inglês, com direito a falha na saída de bola de Alisson, mas perdeu a chance de disparar na liderança ao ceder o empate para o Liverpool por 1 a 1, neste sábado, no Etihad Stadium, em Manchester, pela 13ª rodada.

Com a igualdade, a diferença entre eles continua sendo de apenas um ponto. O Manchester City tem 29, contra 28 do Liverpool, dois dos principais candidatos ao título. Hoje, no entanto, continuam na disputa também com Arsenal e Tottenham.

Assim que a escalação foi divulgada, confirmou-se alguns duelos particulares, por exemplo entre os goleiros da seleção brasileira Ederson e Alisson. O jogador do Liverpool, que esteve em campo na derrota do Brasil para a Argentina, no Maracanã, por 1 a 0, na última terça-feira, pareceu desligado em vários momentos do primeiro tempo.

Alisson errou mais de uma vez na saída de bola e acabou dando um grande 'presente' para o Manchester City. Aos 26 minutos, ele escorreu e viu Aké ficar com a bola e avançar ao ataque. Ele passou por dois marcadores e rolou para Haaland, que tocou na saída do goleiro para fazer 1 a 0.

Haaland, inclusive, também travou um duelo com Salah e Darwin Núñez, a dupla de artilheiros do Liverpool, e levou a melhor no primeiro tempo. O norueguês se tornou o jogador a chegar mais rápido nos 50 gols no Campeonato Inglês: 48 partidas.

O Manchester City dominou boa parte do primeiro tempo e poderia ter ido para o intervalo com um placar ainda mais elástico Aos 43, Ederson ligou o contra-ataque, a bola chegou em Foden, que arriscou de longe. Alisson defendeu.

Além de fazer boas ligações diretas, Ederson teve atuação positiva durante a primeira etapa, com poucas, mas boas defesas, a principal delas na cabeçada de Darwin Núñez. O goleiro fez um milagre e ainda viu Jota pegar o rebote e mandar para fora.

No segundo tempo, o Manchester City continuou dominando as ações e criou uma grande oportunidade aos seis minutos. Doku é acionado na esquerda, passou pela marcação e deu para Julián Álvarez. O atacante pegou de primeira e jogou por cima. O Liverpool demorou, mas foi ganhando espaço e conseguiu chegar ao gol com Rúben Dias. No entanto, o árbitro marcou falta em Ederson e anulou o lance.

Aos poucos o Liverpool foi tomando conta do jogo, ao mesmo tempo que Alisson foi dando a volta por cima e evitando que o City ampliasse o placar. O empate saiu aos 34. Luis Díaz avançou em velocidade pela esquerda e deixou com Salah. O camisa 10 virou para Alexander-Arnold, que bateu cruzado para fazer 1 a 1.

Os minutos finais foram de pressão do City. Akanji chegou a empurrar o goleiro Alisson com a bola e tudo para dentro do gol, o que gerou muita irritação do brasileiro. O árbitro, no entanto, marcou falta e decretou a igualdade.

O Liverpool volta a campo no dia 03 de dezembro (domingo), às 11h, para enfrentar o Fulham, no Anfield. No mesmo dia, às 13h30, o Manchester City pega o Tottenham, novamente no Etihad Stadium.