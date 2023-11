Ancelotti se diz 'honrado', mas nega de novo acerto com a CBF em comandar a seleção brasileira

A novela entre Carlo Ancelotti e a seleção brasileira continua. Enquanto a CBF, por meio do presidente Ednaldo Rodrigues, garante ter um acerto com o treinador do Real Madrid, o mesmo não é dito da outra parte. O italiano se diz 'orgulhoso' por ser lembrado por uma seleção como a do Brasil, mas que seu compromisso é com o clube merengue e nada mais.

Neste sábado, em entrevista coletiva, Ancelotti voltou a responder sobre o suposto acerto para comandar a seleção brasileira no ano que vem. Mais uma vez ele disse que não há nada certo. "Me orgulho que uma seleção fale de mim, mas tenho contrato até 30 de junho", confirmou o italiano. Então, se ele vai assumir ou não o time do Brasil, a resposta só virá após esta data.

Legalmente, Ancelotti só pode assinar um "pré-contrato" seis meses antes do seu atual vínculo. Ou seja, em janeiro de 2024. Então, não existem documentos que comprovem que o treinador multicampeão assumirá a seleção. Mas, Ednaldo Rodrigues garante que tem a palavra do técnico para um acordo após o vínculo com o Real Madrid.

"Me dá um grande orgulho que uma das maiores seleções do mundo como é o Brasil fale sobre mim", ressaltou o técnico neste sábado. Quando perguntado se estaria disposto a esperar até o último dia de contrato para saber se o Real gostaria de renovar, ele respondeu "é claro".

Enquanto muitas perguntas seguem sem resposta, especulações começam a acontecer. Alguns boatos apontam que Xabi Alonso, atual líder do Campeonato Alemão com o Bayer Leverkusen, seria o próximo técnico do Real Madrid após a saída de Ancelotti. Ele falou sobre isso.

"Ele tem qualidade para assumir esse trabalho", disse o italiano. "Ele manja de futebol. Ele tem a personalidade que um técnico tem de ter. Gosto muito dele como treinador, como seus times jogam. Ele é um dos técnicos que eu mais gosto, ao lado de Thiago Motta, do Bologna. E foram dois jogadores que eu tive."

"Obviamente Xabi tem o perfil para comandar o Real Madrid. Ele conhece o lugar, ele foi muito bem aqui. Ele é amado aqui", finalizou.